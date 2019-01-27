خبرگزاری مهر - گروه استانها: درصد رشد تولید مقالات علمی برتر (ISI) کشور در یکی دو سال اخیر به بالای ۳ درصد دنیا و به رقم نزدیک به ۴۰ هزار رسیده است. در روزهای اخیر هم کشور ما به رتبه اول کشورهای اسلامی از لحاظ تولید علم با تولید بیش از ۲۲ درصد مقالات معتبر جهان اسلام دست یافته است، آمار و اخباری که بسیار مسرت بخش است.
اما چرا این همه یافته جهانی پژوهشی را در متن و بطن جامعه خود حس نمیکنیم. حاصل این یافتههای پژوهشی که بسیار ارزشمند هم هست را باید در چه مکان و زمانی لمس کنیم؟ اگر ما یکی از پیشتازان عرصه پژوهش و علم آوری هستیم پس چرا جامعه با فوج عظیمی از مسائل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... مواجه است.
از این رو خبرنگار مهر برای یافتن پاسخهای لازم با برخی متولیان و مجریانی که وظیفه پیوند نتایج پژوهشی با جامعه را دارند گفتگو کرده است.
۷۴ هزار دانشجو در قم
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با بیان اینکه پژوهشهایی که دغدغه جامعه را ندارند محکوم به فنا هستند، گفت: مهارت ورزی در مراکز آموزشی میتواند بحران نبود شغل در استان را کاهش دهد.
محمدرضا هاشمی با تأکید بر اینکه کارهای پژوهشی باید بر اساس نیازهای استان طراحی شود، اظهار کرد: سه حوزه مهم گردشگری، صنعت و کشاورزی باید در صدر فعالیتهای پژوهشی مراکز آموزش عالی باشد.
وی با اعلام اینکه حوزه گردشگری ۵۴ درصد پتانسیل اشتغالزایی استان قم را تشکیل میدهد، گفت: حوزه صنعت با ۴۷ درصد و کشاورزی با ۳ درصد میزان رتبههای اشتغالزایی را شامل میشوند.
معاون استاندار قم بر لزوم توسعه اشتغالزایی در حوزه گردشگری قم تأکید کرد و گفت: شهر مذهبی قم با ۵۲ مرکز دانشگاهی و علمی و کاربردی و فنی و حرفهای و ۷۴ هزار دانشجو باید نیازهای اصلی استان را تأمین کند.
هاشمی با اشاره به وجهه بینالمللی شهر قم افزود: شهر قم میزبان ۱۲۶ کشور مختلف در حوزه علم و پژوهش است و باید از این ظرفیت عظیم بهترین استفاده شود.
استفاده از ظرفیتهای نمایشگاهها
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از راههای معرفی و بهرهبرداری از ظرفیتهای کاربردی دستاوردهای پژوهشی عرضه نمایشگاهی است، اظهار کرد: برای همین مناسبتهایی مانند هفته پژوهش و فناوری فرصت بسیار خوبی برای بازیابی یافتههای پژوهشی و روز ارج نهادن به منزلت والای خدمتگزاران عرصه پژوهش و فناوری است.
سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه شبکهسازی و همافزایی میان متولیان، محققان، فناوران و کارآفرینان از دستاوردهای شاخص برگزاری نمایشگاه است، گفت: آشنایی مردم با جامعه هدف پژوهش و فناوری استان، آشنایی مدیران با آخرین دستاوردهای پژوهشی، جریان سازی اجتماعی و ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری از مهمترین راهکارهای کاربردی سازی ثمرات پژوهشی است.
بیتوجهی واحدهای صنعتی به مباحث تحقیق و توسعه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز از بیتوجهی واحدهای صنعتی به مباحث تحقیق و توسعه در استان گلایه کرد و گفت: از ۲ هزار واحد صنعتی قم فقط ۱۱۰ واحد دارای مرکز تحقیق و توسعه است.
از ۲ هزار واحد صنعتی قم فقط ۱۱۰ واحد دارای مرکز تحقیق و توسعه استمحمود سیجانی برخورداری از خلاقیت، نوآوری، تنوع و تولید محصولات جدید و بسته بندیهای نوین را از رموز ماندگاری در بازار جهانی اعلام کرد و گفت: دستیابی به این فاکتورها تنها با تکیه و توجه به واحد R&D امکانپذیر است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت و استقبال از صنایعی که دارای واحدهای تحقیق و توسعه هستند در رأس برنامههای سازمان صنعت قرار گرفته است، بیان کرد: این نوع واحدها در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات و امکان معرفی رایگان رسانهای نسبت به واحدهایی که به بحث R&D (تحقیق و توسعه) توجهی نمیکنند در اولویت قرار دارند.
صنعت بدون فناوری ماندگار نیست
سیجانی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان میتوانند بستر تجاری سازی یک واحد تحقیق و توسعه را فراهم آورند، گفت: پیوند و همراهی فناوری با صنعت میتواند بستر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان را فراهم آورده و نتایج پژوهشهای کاربردی را به جامعه تزریق کند.
تبیین دانشگاه کارآفرین
سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، از رویکرد پژوهشهای مقاله محور دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: دانشگاهها با ادبیات و فرایند کارآفرینی آشنا شوند.
مهدی کشمیری توضیح داد: توسعه علمی تنها چاپ مقاله در مجلات معتبر بینالمللی نیست.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاهها باید از کانالهای یک طرفه و روشهای تک منظوره فعالیتهای پژوهشی دست بردارند، گفت: هیچکس منکر ارزشهای مقالات پژوهشی نیست اما نباید این نوع مقالات در جامعه لمس نشود.
تبیین فقه فناوری
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور نیز با استقبال از کاربردی سازی نتایج تحقیقات طلاب حوزه علمیه، اظهار داشته: دستیابی به روش و نگاه فناورانه برای تقویت و توسعه ساختارهای درختوارههای علمی حوزه ضرورت دارد.
آیت الله علیرضا اعرافی با اشاره به تجارب نو و متفاوت حوزه در ارائه دستاوردهای پژوهشی خود گفت: برای زعمای حوزه علمیه مهم است که دستاوردهای پژوهشی طلاب و فضلای حوزه علمیه راه و بستری مطمئن به بطن جامعه داشته باشد.
وی توجه و تبیین فقه فناوری را مورد تأکید قرار داد و افزود: این وظیفه حوزه است که در زمینه حدود و ثغور اجتهاد در فقه فناوری برنامهریزی و فعالیت کند.
رویکرد حوزه علمیه به رویدادهای کارآفرینی
معاون پژوهشی حوزه علمیه نیز با بیان اینکه حوزه با ایده پردازی و انعکاس اندیشهها زنده مانده است، گفت: ایدهپردازی در حوزه یک امر ضروری است.
حجت الاسلام سید حسن میرمعزی با تأکید بر اینکه حوزه علمیه مملو از انواع ایدههای خوب است، گفت: مشکل اصلی حوزه کم توجهی و کوتاهی در حق ایدهپردازی است.
راهاندازی مرکز رشد ایدههای حوزوی
دبیر انجمنها و قطبهای علمی حوزه نیز با اشاره به اینکه حوزه علمیه در صدد راهاندازی مرکز رشد ایدههای حوزوی است گفت: برگزاری رویدادهای کارآفرینی میتواند به مدیریت و شناسایی ایدههای متنوع و متعدد طلاب حوزه کمک کند.
حجت الاسلام عبدالرسول هاجری با تأکید بر اینکه رویدادهای کارآفرینی حوزه باید در زمینه علوم اسلامی و قرآنی باشد، اظهار کرد: تشکیل یک گروه استارتاپی قرآنی و اسلامی باید در دستور کار حوزه علمیه قرار بگیرد.
تشکیل یک گروه استارتاپی قرآنی و اسلامی باید در دستور کار حوزه علمیه قرار بگیرد
مسئول مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزههای علمیه نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه راهاندازی یک مرکز رشد با محوریت ایدههای علوم حوزوی ضرورتی اجتنابناپذیر است، گفت: حوزه علمیه ذخایر علمی و پشتوانه پژوهشی بسیار ارزشمند و گستردهای دارد که با ایجاد رویکرد کاربردی و فناورانه میتواند در جامعه تحول خوبی ایجاد کند.
حجت الاسلام محمود ملکدار گفت: ترویج ادبیات کارآفرینی و فناوری میان نخبگان و طلاب ممتاز حوزه ضروری به نظر میرسد.
به نظر میرسد که مسیر ارتباط و پیوند میان دستاوردهای پژوهشی و نیازهای جامعه کم کم به یک خط مشترک نزدیک میشود و فرهیختگان ارشد دانشگاهی، با زعمای مؤثر حوزه علمیه و مدیران و متولیان مهم اجرایی به این نتیجه رسیدهاند تنها راه رشد و توسعه اقتصادی بهویژه اقتصاد مقاومتی آشتی و همراهی دستاوردهای پژوهشی با مسائل جامعه است.
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