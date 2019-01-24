دستگیری یک مالخر با ۳۰ قلم اموال مسروقه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور حشمتیان رئیس کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس ضمن اعلام این خبر، گفت: در راستای اجرای دستورات سلسله مراتب فرماندهی مبنی بر اجرای طرح رعد و دستگیری مالخران اموال مسروقه، تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری برای شناسایی متهمان آغاز که در نهایت به شناسایی یک مالخر سابقه دار اموال مسروقه در محدوده احسان منجر شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این متهم یکی از مالخران و سارقان سابقه دار می باشد که ماه گذشته پس از طی دوره محکومیت پیشین خود از زندان آزاد شده و مجددا پس از یک ماه به سراغ اقدامات مجرمانه خود رفته است.

وی افزود: در ادامه مخفیگاه متهم شناسایی شد و زمانی که ماموران برای دستگیری وی اعزام شدند او را در حال حمل تعدادی تجهیزات و لوازم مسروقه خودرو مشاهده و بلافاصله برای دستگیر وی اقدام کردند.

کلانتر محله جوادیه تهرانپارس عنوان داشت: در نهایت این متهم در راه پله ساختمان محل اختفایش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۳۰ قطعه اموال مسروقه از جمله رینگ و لاستیک، ضبط و باند، اسکنر، کپسول گاز خودرو، جک، آمپیلی فایر، کابل برق و گوشی تلفن همراه، کشف شد.

سرهنگ حشمتیان، در پایان اظهار داشت: متهم پس از دستگیری به کلانتری منتقل و تحت بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده به دادسرای ناحیه چهار رسالت منتقل شد.