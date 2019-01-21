انهدام باند سارقان لوازم خودرو در مشیریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امین موسوی پور به تشریح این خبر پرداخت و اظهار کرد: از مدتی پیش سرقت های لوازم خودرو در این محدوده شدت گرفته بود و بنابر صلاحدید گشت های پلیسی نیز شدت گرفت تا اینکه در ۲۳ دی ماه امسال طی گشتزنی های پلیسی، ماموران به راننده یک دستگاه خودروی سواری که پالک آن با پارچه پوشانده بود مشکوک شده و برای بررسی او را کنترل کردند.

وی افزود: این راننده مشکوک که گویی در حال زاغ زنی محله بود، متوجه حضور پلیس شده و سعی می کند از محل فرار کند که این اقدام به تعقیب وی منجر شده و در نهایت چند دقیقه بعد متوقف و دستگیر می شود.

کلانتر محله مشیریه، تصریح کرد: در تحقیقات اولیه از راننده و بازرسی از داخل خودرو نیز پنج جفت باند، هفت عدد ضبط خودرو، ۶ عدد کوله پشتی و تعدادی لوازم داخلی مسروقه خودرو خودرو کشف شد که این امر باعث شد، ماموران وی را به همراه خودرو اش به کلانتری منتقل کنند.

سرهنگ موسوی پور، ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری اظهار داشت که مالخر است و این لوازم مسروقه را از ۲ سارق لوازم داخلی خودرو خریداری کرده تا با قیمت پایین تر از قیمت واقعی به فروش برساند.

وی، بیان داشت: با توجه به این گفته ها، ماموران ضمن کسب دستور مرجع قضائی به مخفیگاه سارقان که از سوی متهم مذکور اعلام شده بود اعزام شده و در یک عملیات ضربتی هر ۲ سارق را که از سارقان سابقه دار لوازم خودرو بودند، دستگیر کردند.

سرهنگ موسوی پور، اظهار داشت: از مخفیگاه متهمان نیز تعداد زیادی ساب و باندهای مسروقه کشف شد که ماموران با انجام فراخوان از مالباخته ها، موفق به شناسایی چهار مالباخته شدند و اموال مسروقه به آنها بازگردانده شد.

گفتنی است، هر سه متهم با اعتراف به جرایم خود و تکمیل پرونده در اختیار پایگاه ششم آگاهی تهران بزرگ، قرار گرفتند.