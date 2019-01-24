مالخر اموال مسروقه با شکایت شهروندان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن نورآبادی در تشریح این خبر گفت: چندی پیش تعدادی از شهروندان ساکن محدوده خیابان "طوس"، ضمن مراجعه به کلانتری و تشکیل پرونده، از یک مالخر اموال مسروقه که با فعالیت های مجرمانه خود شهروندان را به ستوه آورده بود، شکایت کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم دستگیری مالخران اموال مسروقه، تیم های عملیاتی این کلانتری به محل اعزام و پس از بررسی های لازم مخفیگاه متهم را شناسایی و ساعات حضور او در خانه را به دست آوردند.

کلانتر محله مهرآباد، عنوان داشت: نتیجه اقدامات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت که طی آن دستور بازداشت متهم و همچنین بازرسی از مخفیگاه وی صادر و تیم های عملیاتی به محل اعزام شدند که در نهایت طی یک عملیات ضربتی این متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی تعدادی اموال مسروقه از جمله دستگاه سنگ فرز، تعدادی تجهیزات صنعتی سبک، دلر چکشی و جک خودرو کشف شد.

سرهنگ، نورآبادی، تصریح کرد: متهم به کلانتری منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت که طی آن به جرم خود مبنی بر چند فقره سرقت و مالخری اموال مسروقه اعتراف و پس از تکمیل پرونده با شکایت های مطرح شده از سوی شهروندان به دادسرا منتقل شد.