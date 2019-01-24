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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

رئیس کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی خبرداد؛

مالخر اموال مسروقه با شکایت شهروندان دستگیر شد

مالخر اموال مسروقه با شکایت شهروندان دستگیر شد

رئیس کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی، ضمن اشاره به دستگیری یک مالخر اموال مسروقه در محدوده جنوب غرب تهران، گفت: اطلاع رسانی شهروندان به پلیس باعث دستگیری این مالخر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن نورآبادی در تشریح این خبر گفت: چندی پیش تعدادی از شهروندان ساکن محدوده خیابان "طوس"، ضمن مراجعه به کلانتری و تشکیل پرونده، از یک مالخر اموال مسروقه که با فعالیت های مجرمانه خود شهروندان را به ستوه آورده بود، شکایت کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم دستگیری مالخران اموال مسروقه، تیم های عملیاتی این کلانتری به محل اعزام و پس از بررسی های لازم مخفیگاه متهم را شناسایی و ساعات حضور او در خانه را به دست آوردند.

کلانتر محله مهرآباد، عنوان داشت: نتیجه اقدامات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت که طی آن دستور بازداشت متهم و همچنین بازرسی از مخفیگاه وی صادر و تیم های عملیاتی به محل اعزام شدند که در نهایت طی یک عملیات ضربتی این متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی تعدادی اموال مسروقه از جمله دستگاه سنگ فرز، تعدادی تجهیزات صنعتی سبک، دلر چکشی و جک خودرو کشف شد.

سرهنگ، نورآبادی، تصریح کرد: متهم به کلانتری منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت که طی آن به جرم خود مبنی بر چند فقره سرقت و مالخری اموال مسروقه اعتراف و پس از تکمیل پرونده با شکایت های مطرح شده از سوی شهروندان به دادسرا منتقل شد.

کد مطلب 4522493

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