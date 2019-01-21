سرقت ۲۰۰ باطری خودرو برای مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه خیرالله دولتخواه رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی در توضیح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت باطری خودروهای سواری، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد که سرقت ها توسط۲ مرد و یک زن اتفاق افتاده است.

وی بیان داشت: با شناسایی پلاک انتظامی خودرو و استعلام مشخصات آن، مشخص شد که خودرو سواری متعلق به یک زن بوده و اخیرا با فردی نامزد شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی مخفیگاه این زن و مرد، دستگیری آنان با هماهنگی مقام قضائی، تصریح کرد: ماموران موفق شدند همدست این زوج سارق را در مرحله بعدی دستگیر و تحت بازجویی اولیه قرار دهند.

سرهنگ دولتخواه با بیان اینکه متهمان به ۲۰۰ فقره سرقت باطری خودروی سواری اعتراف کردند، عنوان کرد: متهمان در بازجوئی تکمیلی اعتراف کردند که اعتیاد به مواد مخدر دارند و باطری ها را برای مصرف مواد مخدر سرقت می کردند و با فروختن آنها به مالخری از اتباع افغانستان خرجی مصرف مواد مخد را تامین می کردند.

این مقام مسئول بیان داشت: تا کنون ۵۰ تن از مالباختگان شناسایی و شناسایی سایر مالباختگان در دستور کار قرار دارد.