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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی خبرداد:

سرقت ۲۰۰ باطری خودرو برای مصرف مواد مخدر

سرقت ۲۰۰ باطری خودرو برای مصرف مواد مخدر

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی از دستگیری ۳ سارق باطری خودرو و یک مال‌خر اموال مسروقه با ۲۰۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: سارقان پس از دستگیری علت سرقت را اعتیاد به مواد مخدر اظهار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه خیرالله دولتخواه رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی در توضیح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت باطری خودروهای سواری، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد که سرقت ها توسط۲ مرد و یک زن اتفاق افتاده است.

وی بیان داشت: با شناسایی پلاک انتظامی خودرو و استعلام مشخصات آن، مشخص شد که خودرو سواری متعلق به یک زن بوده و اخیرا با فردی نامزد شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی مخفیگاه این زن و مرد، دستگیری آنان با هماهنگی مقام قضائی، تصریح کرد: ماموران موفق شدند همدست این زوج سارق را در مرحله بعدی دستگیر و تحت بازجویی اولیه قرار دهند.

سرهنگ دولتخواه با بیان اینکه متهمان به ۲۰۰ فقره سرقت باطری خودروی سواری اعتراف کردند، عنوان کرد: متهمان در بازجوئی تکمیلی اعتراف کردند که اعتیاد به مواد مخدر دارند و باطری ها را برای مصرف مواد مخدر سرقت می کردند و با فروختن آنها به مالخری از اتباع افغانستان خرجی مصرف مواد مخد را تامین می کردند.

این مقام مسئول بیان داشت: تا کنون ۵۰ تن از مالباختگان شناسایی و شناسایی سایر مالباختگان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4519716

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