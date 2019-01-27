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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

آسفالت راه‌های روستایی مازندران ۱۳ برابر بیشتر شد

آسفالت راه‌های روستایی مازندران ۱۳ برابر بیشتر شد

ساری - مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اینکه چهار هزار و ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت شده است، گفت: آسفالت راه روستایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳ برابر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد نظری اظهار داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۳۰۰ کیلومتر از هشت هزار کیلومتر راه روستایی مازندران آسفالت بود ولی هم اکنون به چهار هزار و ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.

وی با اعلام این که هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از راههای روستایی مازندران آسفالت است، گفت که مازندران از میانگین کشوری در این زمینه جلوتر است.

نظری همچنین از ساخت حدود ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی در سال جاری خبر داد و افزود که نیمی از این راهها زیر پوشش آسفالت قرار خواهد گرفت.

وی ایجاد راه دسترسی مناسب روستایی را مهم ترین رویکرد راه و شهرسازی مازندران بیان کرد و مهاجرت معکوس به روستاها وایجاد اشتغال در این مناطق را در گرو ساخت راه دسترسی مناسب بیان کرد و مشارکت مردم را دلیل اصلی رشد سطح پوشش آسفالت در مناطق روستایی مازندران برشمرد.

کد مطلب 4524751

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