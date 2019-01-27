ساخت دستگاه شتاب دهنده خطی درمان در اصفهان/جلوگیری از رشد تومور

فرید نجات بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جلوگیری از رشد تومورهای سرطانی سه روش پرتو درمانی، جراحی و شیمی درمانی وجود دارد، اظهار داشت: شتاب دهنده خطی درمان دستگاهی است که در روش پرتو درمانی استفاده شده و با تولید اشعه ایکس و تابش خاص آن به تومور سرطانی، از رشد آن جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه اولین نسخه این دستگاه پس از طی مراحل آزمایش در شهرک سلامت اصفهان در حال نصب است، افزود: در این دستگاه با استفاده از برفهای ولتا الکترون در تویوب شتاب دهنده، تولید اشعه ایکس می شود که با تاثیر بر سلول های سرطانی تومور را نابود می کند.

راندمان ۹۰ درصدی دستگاه شتاب دهنده در از میان بردن تومورها

محقق شهرک علمی تحقیقاتی با بین اینکه استفاده از این دستگاه با نظر پزشک امکان پذیر است، تاکید کرد: این دستگاه راندمان بالای ۹۰ درصد دارد و به دلیل اینکه به ازای هر یک میلیون نفر یکی از این دستگاه ها در کشور موجود است متاسفانه بیماران در صف انتظار می مانند و این زمان طولانی موجب می شود توده سرطانی در بدن آنها رشد کند، امیدواریم با تولید انبوه دستگاه در ایران این مشکل تا حدودی رفع شود.

وی با اشاره به روش استفاده از این دستگاه گفت: بیمار روی تخت دراز کشیده و با توجه به پنلی که پزشک تجویز کرده است، این دستگاه ذره‌ای یکنواخت از اشعه ایکس را به نقاط توموری بیمار می‌رساند، این اشعه به تومور سرطانی آسیب می‌رساند و در نهایت تومور با تابش اشعه نقطه ای از میان می رود.

نجات بخش با بیان اینکه دستگاه شتاب دهنده خطی نوعی شتاب دهنده ذرات بنیادی است، ابراز داشت: این دستگاه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت شده است و با ساخت آن توسط محققان ایرانی، کشورمان در میان چهار کشور دارنده این تکنولوژی قرارگرفته است.