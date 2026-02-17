حجت الاسلام محمدی: سه اصل اراده، نظم و توکل راهبرد موفقیت انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احسانالله محمدی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه مسابقات و جشنوارههای قرآنی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی که به همت مرکز امور خانواده سپاه قدس گیلان در رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: برنامهریزی در حوزه فرهنگی دشوار است، اما تلاشهای مرکز امور خانواده در این زمینه ارزشمند و قابل تقدیر است.
حجتالاسلام محمدی افزود: برای موفقیت هر انسان، سه اصل ضروری است؛ نخست «اراده» که انسان را از مرحله «خواستن» به «توانستن» میرساند، دوم «نظم و انضباط» که ادامه مسیر موفقیت را تضمین میکند و سوم «ایمان و توکل» به خدا که تحمل سختیها و پرورش تواضع را در انسان ایجاد میکند.
وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل متعهد، بیان کرد: هدف اصلی، پرورش انسانهای عالی، متعهد و ارزشمند است و خانوادهها نقش بسیار مهمی در این مسیر دارند. حجتالاسلام محمدی افزود: امید است خانوادهها فرزندان خود را در مسیر اهلبیت(ع) هدایت کرده و این مسئولیت اساسی را با جدیت دنبال کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی گفت: سخنان حضرت آقا سراسر امید است و سلاح ما دعاست. انتظار میرود در ماه مبارک رمضان برای سلامتی رهبر انقلاب و سربلندی ایران دعا کنیم.
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