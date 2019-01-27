به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، شاهین جعفرپور دبیر شورای سیاستگذاری جذب امریه وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه نام نویسی برای امریه سربازی از ۶ بهمن آغاز شده و تا ۱۳ بهمن ادامه دارد، گفت: افرادی که در این مدت ثبت نام کرده باشند در صورت پذیرش، اردیبهشت ماه سال آینده به خدمت سربازی اعزام و پس از دوره آموزشی مابقی دوره را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذرانند.

وی با اشاره به جذب ۴۰ نفر در این مرحله تصریح کرد: افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا در این حوزه جذب می شوند و با توجه به نیازمندی های پرسنلی ستاد و دستگاه های تابعه وزارت، رشته های تحصیلی حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی، مخابرات، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، امنیت فضای سایبری، مهندسی برق و بیوانفورماتیک در مقاطع فوق، در این مرحله از فراخوان نیروهای امریه جذب می شوند.

دبیر شورای سیاست گذاری جذب امریه وزارت ارتباطات درباره نحوه ثبت نام متقاضیان در سایت خاطرنشان کرد: متقاضیان استفاده از سهمیه امریه در صورت فراغت از تحصیل، ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام و پس از پذیرفته شدن نهایی، باید برای دریافت برگه اعزام به خدمت اقدام کنند.

وزارت ارتباطات اعلام کرد: در مرحله قبلی جذب امریه سربازی ۱۴۰ نفر نام نویسی کردند که از این تعداد ۲۸ نفر با طی کردن فرآیند ارزیابی و مصاحبه انتخاب شدند و اسامی آنان برای گذراندن دوره آموزش نظامی به یگان های مربوطه اعزام شوند و پس از انجام دوره آموزش مذکور، افراد باید به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مراجعه کرده تا برای انجام ادامه خدمت به واحدهای تابعه معرفی شوند.

کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به سامانه http://amrieh.ict.gov.ir/SitePages/Home.aspx امکان پذیر است.