به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه مشترک نیازسنجی کارگزاران اختراع و مالکیت معنوی ایران و دانمارک با حضور مسئولان، قضات، وکلا و کارشناسان حوزه مالکیت معنوی ایران و دانمارک در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شد.

در این کارگاه آموزشی که در راستای تفاهم نامه مشترک و پروژه سه ساله بین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع ملی ثبت اختراعات و علایم تجاری دانمارک و با هدف آشناسازی مخاطبان با رویه های جاری و حمایت های بین المللی در زمینه های ثبت مالکیت های معنوی برگزار می شود، چالش ها و مشکلات کارگزاران ایرانی و چگونگی تقویت تبادل تجربیات دو کشور در زمینه طرح صنعتی، اختراع، علایم تجاری، رویه ها و چالش های قضایی و رسیدگی به جرایم و دعاوی مالکیت معنوی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

طی یک سال گذشته بر اساس تفاهم نامه مذکور، بیش از ۲۰ فعالیت مشترک در حوزه آموزش کارشناسان اختراع، علایم تجاری، طرح صنعتی و ضمانت اجرای مالکیت معنوی با قضات، دادستان ها، پلیس و کارشناسان گمرک، بررسی پیش نویس طرح حمایت از مالکیت معنوی با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش نویس لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری (کپی رایت) با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سه بازدید مطالعاتی کارشناسان ایرانی از بخش های مرتبط با حوزه مالکیت معنوی کشور دانمارک انجام شده است.

در این کارگاه سه روزه که تا دهم بهمن ماه در محل مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه دارد، میشائیل پولسن رئیس دپارتمان پروژه های بین المللی، موگنز بالستن رئیس اداره اختراع و جمعی دیگر از کارشناسان مرجع ملی ثبت اختراعات و علایم تجاری دانمارک به بحث و تبادل نظر با طرف های ایرانی، وکلا، قضات و سایر شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی خواهند پرداخت.