حکم شلاق برای ۵ متهم پرونده دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری بعدازظهر سه شنبه در نشست کارگروه انقلاب اسلامی و عدالت قضایی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، درباره اجرای حکم پنج مدیر میانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، اظهار کرد: در رابطه با سهل انگاری در حفظ اموال عمومی و مسائل مالی برای پنج مدیر میانی متخلف در دانشگاه علوم پزشکی استان حکم شلاق صادر و اجرایی شد.

جعفری همچنین درباره پرونده اختلاس و تضییع حقوق بیت المال در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، بیان کرد: رسیدگی به این پرونده در دادسرای بجنورد در حال اتمام و کیفر خواست صادر می شود.

وی در ادامه در مورد خبر به کارگیری رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در این وزارتخانه گفت: به کارگیری مجدد مدیر بازداشت شده دهن‌کجی به نظام قضایی کشور است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: هیچ دستگاه و نهادی تا هنگام صدور حکم قطعی برای متهم حق به کار گیری فرد را ندارند.

جعفری اضافه کرد: تاکنون به طور رسمی نامه ای مبنی براینکه مدیر متهم در مجموعه ای به کار گرفته شود به دست ما نرسیده است.

وی گفت: روز دوشنبه هفته جاری از طرف دادگستری خراسان شمالی به نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که چنانچه از طرف فردی متهم سازمان صمت استان به کار گرفته شود دستگاه قضایی با جدیت برخورد می کند.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده چند صد میلیاردی آلومینا جاجرم، بیان کرد: از مجموع محکومان این پرونده، احکام صادره برای برخی مورد نقض قرار گرفته و برای برخی متهمان نیز تایید شده است.

این مقام قضایی در خراسان شمالی اظهار کرد: پرونده در شعبه هم ارز دادگاه کیفری خراسان شمالی در حال بررسی مجدد است.

جعفری در ادامه به پرونده پروژه کالیمانی اشاره کرد و گفت: مدیرعامل این شرکت به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و تعطیل شدن دیگر شرکت های مرتبط در این پروژه با ارائه مستنداتی از خود دفاع و تقاضای ادامه این کار را داشته است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: در حال حاضر پرونده مربوط به پروژه کالیمانی در حال رسیدگی است.

۲۵ پرونده جرائم اقتصادی خراسان شمالی مربوط به مدیران

جعفری در بخشی دیگر از سخنان خود به وجود ۲۵ پرونده در حوزه جرائم اقتصادی که مربوط به مدیران خراسان شمالی بوده، اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی استان این تعداد پرونده را مورد بررسی قرار داده است.

رشد ۱۴ درصدی پرونده‌های قضایی خراسان شمالی

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه به رشد ۱۴ درصدی پرونده‌های ورودی به دادگستری این استان اشاره کرد و افزود: در ۱۰ ماه نخست امسال، ۱۵۵ هزار ۵۵ فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده که از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۸۶۹ فقره مختومه شده است.

جعفری اظهار کرد: باوجود تلاش هایی که برای پیشگیری از جرایم در سطح استان می شود اما امسال با رشد ۱۴ درصدی پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خراسان شمالی مواجه شدیم.

وی ضرب و جرح عمدی، سرقت، توهین به اشخاص، تصادفات، تهدید، تخریب و تصرف را به عنوان بیشترین پرونده‌های کیفری این استان اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تاکید کرد: افزایش ۱۴ درصدی پرونده های ورودی به دستگاه قضای استان ضرورت پیشگیری این دسته از جرائم را دو چندان می کند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه مشکل خاص امنیتی و سرقت مسلحانه و جرائم خشن در خراسان شمالی وجود ندارد اما این آمار زیبنده استان نیست.

رئیس دادگستری خراسان شمالی در ادامه به تاثیر شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: از سال ۸۷ که شورای حل اختلاف در استان آغاز به کار کرده، تا کنون ۵۳۱ هزار و ۵۴۸ فقره پرونده وارده داشته که از این تعداد ۵۳۰ هزار و ۸۰ فقره در حوزه های مختلف مختومه شده است.

جعفری افزود: باوجود شورای حل و اختلاف، ۵۲ درصد از پرونده ها معادل ۲۰۰ هزار فقره به صلح و سازش ختم شده است.

وجود بیش از ۲ هزار زندانی در خراسان شمالی

وی در ادامه به وجود دو هزار و ۷۷ زندانی در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: عمده جرایم زندانیان استان در حوزه سرقت، مواد مخدر، جرایم علیه اشخاص و محکومیت مالی است.

جعفری عنوان کرد: ستاد دیه خراسان شمالی طی امسال ۲۱۷ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را آزاد کرد که از این تعداد ۱۱ نفر زن و مابقی مرد بوده اند.

وی اعلام کرد: امسال ۴۷ فقره پرونده شرایط عفو را داشتند که ۳۷ فقره در کمیسیون مربوطه رسیدگی شد که با برخی مخالفت و برخی موافقت شد اما هنوز آمار دقیق عفو شدگان مشخص نشده است.

۶۸۵ مورد شکایت از دستگاه ها و سازمان های خراسان شمالی

رئیس سازمان بازرسی خراسان شمالی نیز در ادامه به ۶۸۵ مورد شکایت از دستگاه های اجرایی و سازمان های استان اشاره کرد و گفت: عمده شکایات مربوط به بانک ها، بیمه ها و صنعت و معدن و تجارت بوده است.

احمد رضا مهرپرور اظهار کرد: شکایات از بانک ها و بیمه به دلیل تغییر مکرر قانون و مقررات و ابهام قوانین و دستورالعمل ها بوده که مراجعه کنندگان اطلاعاتی ندارند.

سوء استفاده مالی شرکت برق درحال بررسی است

وی در ادامه به سوء استفاده های احتمالی در شرکت برق خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: باتوجه به گزارش های رسیده مبنی بر سوء استفاده از اموال عمومی، نیروهای سازمان بازرسی استان در حال بررسی داده های شرکت برق هستند.

بابک سلحشور، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی نیز در ادامه از افتتاح آزمایشگاه سم شناسی با دستگاه های روز جهانی در این استان خبر داد و گفت: با وجود این آزمایشگاه اعلام نتایج از چهار ماه به ۲۰ روز رسیده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در ادامه این نشست درباره پرونده سرم های یکی از داروخانه های بجنورد که در شرایط نامناسب نگهداری می شد، گفت: متخلف این پرونده محکوم و مهلت لازم برای رفع نواقص انبار داروها داده شده و چنانچه اقدام خود را تکرار کند پروانه وی باطل می شود.

سیدجواد سیدالموسی اظهار کرد: طبق آزمایش های انجام شده تعدادی از سرم ها قابل مصرف و برخی به دلیل فاسد شدن معدوم شد.

وی افزود: متاسفانه انبارهای دارویی خراسان شمالی شرایط لازم برای نگهداری دارو را ندارند از این رو باید علوم پزشکی چاره اندیشی کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در ادامه از ورود سه هزار و ۵۰۰ فقره پرونده به این دستگاه اشاره کرد و گفت: برای این تعداد پرونده ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی صادر شده است.