به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری «ساز آواز»، آلبوم «هنوز پاییزاست» یکی از تازه ترین آثار کیهان کلهر است که محتوای آن بر اساس همکاری های متعدد این هنرمند مطرح موسیقی کشورمان با مجموعه «رامبرانت تریو» شکل گرفته است. ضمن اینکه از چندی پیش هم برنامه ریزی هایی انجام گرفته بود تا توسط موسسه «ساز آواز» آلبومی از اجراهای مشترک گروه با کیهان کلهر در ایران منتشر شود.

مجموعه «رامبرانت تریو» متشکل از رامبرانت فرایش نوازنده پیانو، تونی اورواتر نوازنده کنترباس و وینسنت پلژر نوازنده سازهای کوبه ای است از سال ۲۰۱۱ فعالیت خود را با کیهان کلهر آغاز و از همان زمان تاکنون نیز کنسرت هایی متعددی را با این هنرمند در فستیوال های معتبر اروپایی برگزار کرده اند. این مجموعه شهریور ماه سال ۹۶ نیز کنسرت مشترکی را در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار کردند.

آلبوم «هنوز پاییزاست» با هنرمندی کیهان کلهر و «رامبرانت تریو» توسط موسسه فرهنگی هنری «ساز آواز» در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. مرحله پیش فروش اینترنتی نسخه فیزیکی اثر نیز از روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه آغاز می شود.