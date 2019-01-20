تعداد ایتام تحت پوشش به نصف کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در مراسم تجلیل از تشکل‌های گروه‌های جهادی همکار کمیته امداد، با بیان اینکه در چهل سالگی انقلاب اسلامی هستیم، اظهار داشت: انقلاب شیرین‌تر از جان ماست و همه خاطرخواهان نظام و ولایت حاضریم جانمان را فدای انقلاب کنیم، چرا که اکنون بیشتر از هر زمانی نظام به فداکاری نیاز دارد.

وی ادامه داد: ما در جنگ و نظام سربلند بیرون آمدیم و اکنون این نظام تنومند و سربلند شده و نیاز به مراقبت بیشتر دارد زیرا ارزش و قیمت آن بالا رفته و بهای آسمانی پیدا کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه خداوند تاجر و خریدار است، گفت: طرف معامله مؤمنین هستند. خداوند نفس و جان مؤمنان را می‌خرد و مالی که در راه خداوند هزینه شود، در مقابل جنت را می‌دهد.

فتاح افزود: خداوند می‌گوید «اگر خون دل برای نظام می‌خورید، آن را خریداری می‌کنم». اگر زیر چتر نظام و ولایت هستیم باید بدانیم طرف معامله ما خداست. خدا می‌گوید «من کار جزئی شما را میخرم، درحالی‌که ما به آیاتی که در این باره در قرآن آمده است، توجهی نداریم.

وی با بیان اینکه جنس کار جهادی از طلای ناب است، گفت: ببینید که چه بلایی بر سر کشورمان آمده است، این همه از بیت المال خرج می‌کنیم و می‌سازیم، چه چیزی درو می‌کنیم جز نارضایتی به دلیل آنکه اخلاص نداریم و از سر صدق نبوده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: جنس کار جهادی متفاوت است، آن را دولتی، کیلویی و حجمی نکنید. کار جهادی فقط اخلاص و همین روحیه مجاهدت گونه را می‌خواهد.

فتاح با بیان اینکه آغوش ما برای گروه‌های جهادی باز است گفت: ما می‌خواهیم راه جهادگران را برویم نه مسیر کارمندی و حقوق‌بگیری. آن ایثاری که جهادگران دارند، ما نداریم.

وی ادامه داد: سال ۷۵ جمعیت مددجویی ما بیشتر از سال ۹۷ و تعداد ایتام ۲۵ سال قبل دو برابر الان بوده است؛ جمعیت کشور ۱.۵ برابر شده است و آمار نشان می‌دهد نیازها فرق کرده اند و زوایایی وجود دارد. این در حالی است که نظام در چهل سال اخیر کارهای زیادی انجام داده، اما برخی از ما خودمان همه چیز را زیرسوال می‌بریم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه ۳۰ هزار خانه در کرمانشاه ساخته شده و با طرح این سؤال که کدام کشور در دنیا توانسته به این سرعت چنین کاری را انجام دهد، خاطرنشان کرد: ما راضی نیستیم و به خودمان نقد داریم این در حالی است که کارهای خوبی هم انجام شده است.