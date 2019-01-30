ناجا در عرصه صیانت از انقلاب اسلامی کارنامه درخشانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا، اظهار داشت: بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای دوران دفاع مقدس، مدافعان حریم و حرم و شهیدان عرصه نظم و امنیت درود می فرستیم و برای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آرزوی طول عمر داریم.

وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، افزود: فرا رسیدن ایام مبارک و خجسته دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را نیز تبریک می گویم.

فرمانده نیروی انتظامی به بیاناتی از مقام معظم رهبری که فرمودند مردم هر سال بیشتر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا می کنند خصوصا مواقعی که دشمنان تهدید می کنند (نقل به مضمون)، اشاره و بیان کرد: ان شاءالله امسال نیز شاهد حضور باشکوه و میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم بود.

سردار اشتری با بازخوانی برخی حوادث سال گذشته، عنوان کرد: رئیس جمهور نادان آمریکا اظهار کرده که امسال شاهد تابستانی داغ خواهیم بود و یا در جهت تضعیف روحیه مردم اولین اجرای تحریم ها را ۱۳ آبان برنامه ریزی کردند، در حالی که مردم با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر دشمنان نظام و انقلاب را ناامید و ناکام کردند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تأکید کرد: مطمئنا مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از ۳۹ سال گذشته باشکوه تر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنوع و گستردگی مأموریت نیروی انتظامی، یادآور شد: نیروی انتظامی در همه عرصه های صیانت از انقلاب اسلامی و ارزش ها خوش درخشیده و کارنامه درخشانی دارد.

سردار اشتری عنوان کرد: شاهدیم که نیروهای پلیس در دوران دفاع مقدس نیز ایثارگری های بسیاری داشتند و امروز نیز در تداوم راه شهدا برای امنیت و آرامش کشور و مردم تا پای جان تلاش می کنند.

سردار اشتری با بازخوانی حوادث سال ۹۶ عنوان کرد: دشمنان به دنبال موج سواری بر روی برخی حوادث و شرایط هستند اما خوشبختانه نیروی انتظامی با مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه در میدان، عمل کرد و مدیریت بازار ارز و سکه، تجمع کامیون داران، حادثه خیابان پاسداران و ... نمونه هایی از عملکرد هوشمندانه نیروهای پلیس است.

سردار اشتری با بیان اینکه متأسفانه برخی کم کاری و کوتاهی مدیران و دستگاه های مسئول بر دوش ناجا تحمیل می شود، عنوان کرد: مسئولان اقتصادی باید به حل معضلات بیندیشند و به فکر مردم باشند .

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به امنیت مطلوب کشور خاطر نشان کرد: امنیت مثال زدنی و اقتدار کشور مرهون تدابیر حکیمانه فرماندهی معزز کل قوا (مدظله العالی)، برکت خون شهدا و عملکرد نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی است.

وی یادآور شد: همه ما باید قدردان این امنیت مثال زدنی باشیم و در صیانت از انقلاب، ارزش ها و ولایت کوتاهی نکنیم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برابر افکار و نظرسنجی ۴ مرکز معتبر برون سازمانی، شاهدیم که اعتماد مردم به نیروی انتظامی روند افزایشی دارد و این مهم را سرمایه ای بی بدیل می دانیم، بنابراین لازم است که از دانش و تجربه پیشکسوتان نیروی انتظامی برای تقویت نقاط قوت و رفع کاستی ها بهره ببریم.

این مقام عالی انتظامی با بیان اینکه تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی مطالبه و انتظار مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است، افزود: در راستای تحقق این مهم گام های مطلوبی برداشته شده، اما لازم است که پیشکسوتان عرصه جهاد و ایثار نیروی انتظامی را در تحقق این مطالبه مهم یاری کنند.

وی در ادامه به نقش خانواده ها در کسب موفقیت های ناجا اشاره و بیان کرد: بنده به سهم خود از خانواده های پیشکسوتان عرصه جهاد و ایثار ناجا قدردانی می کنم، انصافا اگر پشتیبانی ها، حمایت ها و همکاری های خانواده های این عزیزان خصوصا همسران پیشکسوتان نبود این توفیقات حاصل نمی شد.

سردار اشتری یادآور شد: پشتیبانی و حمایت همسران پیشکسوتان عرصه نظم، جهاد و ا یثار باید الگوی جوانان امروز به ویژه زوج های جوان قرار بگیرد.

عالی ترین مقام انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان به تبیین برنامه های معماری ناجای آینده اشاره و خاطر نشان کرد: به همت مرکز مطالعات راهبردی ناجا این موضوع پیگیری می شود و لازم است در تدوین و تحقق معماری ناجای آینده از دانش و تجربه پیشکسوتان بهره ببریم.

فرمانده ناجا در پایان گفت: خداوند را شاکریم که توفیق سربازی فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) نصیب مان شده است و باید قدردان این سرمایه و برکت باشیم و تلاش کنیم که سرباز خوبی برای نایب برحق امام زمان (عج) باشیم.