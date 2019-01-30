تمهیدات ناجا در برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه برگزاری ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا، اظهار داشت: ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا با حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس و پیشکسوتان نیروی انتظامی و خانواده هایشان برگزار شد.

وی با بیان اینکه پیشکسوتان سرمایه های عظیم نیروی انتظامی هستند، افزود: باید قدردان زحمات و ایثارگری های این عزیزان باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: منش و رویکرد پیشکسوتان عرصه جهاد، ایثار و شهادت ناجا، الگوساز است، این عزیزان در حوادث مختلف و بحران ها با هوشمندی، درایت و مقتدرانه ایفای نقش کردند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره تمهیدات نیروی انتظامی در برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال و جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: نیروی انتظامی با آمادگی صد در صدی برای انجام مأموریت ها ایفای نقش می کند و نیروهای پلیس با هوشیاری و آمادگی کامل در صحنه حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط پلیس صورت گرفته است و ان شاء الله امسال نیز شاهد حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم بود و برآوردها حاکی از این است که حضور مردم در این راهپیمایی پرشورتر از سال های گذشته خواهد بود.

این مقام عالی انتظامی با بیان اینکه وضعیت امنیتی مطلوبی در کشور حاکم است، عنوان کرد: تاکنون هیچ مورد امنیتی گزارش نشده و همکارانم در اقصی نقاط کشور هرگونه تحرکی را رصد می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: تلاش گروه های معاند برای تحرکات مذبوحانه نشانه ضعف آنها در مقابل مردم و توانمندی های نیروهای مسلح و اقتدارکشور است.