وجود یک آسیب پذیری در نرم افزار Facetime محصولات شرکت Apple

سرهنگ رسول لطفی رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا ناجا در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص وجود باگ در نرم افزار فیس تایم (face time) که در روزهای جاری خبر ساز شده و محصولات اپلApple را تحت تاثیر قرار داده است مواردی را مطرح کرد که لازم است مورد توجه قرار گیرد .

وی به وجود آمدن این باگ ها را طبیعی عنوان کرد و دستاورد تکنولوژی برشمرد و گفت : این باگ در سطح نرم افزار احتمال دارد از طرف شرکت متولی بوجود آمده باشد .

رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه هر ابزار ارتباطی در کنار مفید بودنش در دنیای IT یک سری مشکلاتی نیز به همراه خواهد داشت، اظهار داشت : برابر اعلام شرکت متولی تا پایان هفته این مشکل با بروزرسانی این نرم افزار توسط شرکت تولید کننده اش برطرف خواهد شد .

این مقام مسئول تصریح کرد: این مشکل در سطح نرم افزارهای ارتباطی نیست و نرم افزار هایی که غیر ارتباطی هست هم می توانند با چنین مشکلی روبرو شوند .

سرهنگ لطفی ضمن بیان اینکه این باگ از(groupchat) نرم افزار فیس تایم (face time) استفاده می کند و دوربین طرف مقابل را قبل از پاسخگویی توسط وی فعال می کند، به کاربران توصیه کرد : از بخش تنظیمات گوشی تا زمانیکه ورژن جدید (face time) ارائه نگردیده است از مسیر setting وارد شده و تب (face time) را غیر فعال کنند، زیرا در غیر این صورت اطلاعاتشان در دسترس افراد سودجو قرار می گیرد .

رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا ناجا بیان داشت: بهتر است کاربران عزیز بر روی گوشی خود مدیریت داشته باشند و سطح دسترسی ها را مدام کنترل کنند تا مورد سوء استفاده مجرمان قرار نگیرند .

سرهنگ لطفی تصریح کرد : به صورت کلی در گوشی های اندرویدی که نرم افزارهای دیگری به جز فیس تایم (face time) قرار دارند کاربران باید مدام گوشی خود را آپدیت کرده و بعد از نصب هر نرم افزار از قسمت دسترسی اپ ها App Preimission و در گوشی های اپلApple از قسمت Privacy میزان دسترسی هر نرم افزار را به دلخواه خود محدود یا آزاد کند .