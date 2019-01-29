کشف محموله قاچاق در جنوب تهران

به‌گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت، با بیان دستگیری سه قاچاقچی کالا در جنوب تهران، گفت: در این طرح سه دستگاه خودرو که حامل تعدادی لوازم خانگی قاچاق و فاقد مجوز بودند، توقیف و سه قاچاقچی دستگیر شدند.

سرگرد علیرضا عجمی، فرمانده قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: در ادامه روند مبارزه جدی و بی امان با سوداگران اقتصادی، مأموران گشت انتظامی قرارگاه جنوب یگان امداد فاتب در بازرسی از خودرو های در حال تردد در مسیرهای ورودی به شهر تهران، به محموله سه دستگاه خودرو مشکوک شده و به رانندگان آن ها دستور توقف دادند.

وی بیان داشت: با توقف خودروها و بازرسی از آنها، چهار دستگاه ماشین لباسشویی، ۲ دستگاه جاروبرقی، هشت دستگاه تلویزیون ال سی دی و سه عدد سینما خانگی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

سرگرد عجمی در ادامه افزود: در این رابطه سه متهم دستگیر و به همراه کالاهای قاچاق مکشوفه پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان با بیان اینکه قاچاق کالا ضد اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، خاطرنشان کرد: تلاش پلیس برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی با تمام توان ادامه دارد.