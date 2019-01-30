  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:

نیروهای پلیس در تداوم راه شهدا، حافظ ارزش‌ها هستند

نیروهای پلیس در تداوم راه شهدا، حافظ ارزش‌ها هستند

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به تأکید فرمانده ناجا بر لزوم توجه به پیشکسوتان عرصه جهاد و ایثار، گفت: نیروهای پلیس در تداوم راه شهدا، حافظ ارزش ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده در ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، اظهار داشت: ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا با ایام مبارک دهه فجر مصادف شده است، فرا رسیدن ایام دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را نیز تبریک عرض می کنم و باید بگویم انصافا رزمندگان دوران دفاع مقدس برای صیانت از انقلاب و آرمان های نظام اسلامی خوش درخشیدند.

وی افزود: دشمنان تلاش زیادی داشتند که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نظام و انقلاب را با چالش مواجه کنند و به تعبیر پوچ و خام خود نظام و انقلاب اسلامی چهلمین سالگرد پیروزی خود را نبینند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: با عنایت خداوند متعال و به برکت خون شهدا، رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا و تلاش دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی، دشمنان چون چهل سال گذشته در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند و این آرزو را به درک می برند.

وی با اشاره به مواضع خبیثانه دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی خاطر نشان کرد: امروز باید محکم تر، استوارتر و آماده تر از همیشه برای برگزاری مراسم های گرامی داشت ایام فجر آماده باشیم و در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز پرشورتر از همیشه شرکت کنیم.

سردار فتحی زاده اشاره کرد: برای برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر، برنامه های مختلفی پیش بینی شده و در این راستا نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی جدی تر از سال های گذشته، پای کار و در میدان هستند.

این مقام انتظامی با اشاره به توطئه های دشمنان در حوزه اقتصادی عنوان کرد: در ۴ دهه از عمر انقلاب به دستاوردهای بسیار خوبی رسیدیم و باید این دستاوردها را قدر بدانیم.

وی افزود: پیروزی در جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران اسلامی، یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب است و همگان در ۸ سال دفاع مقدس شاهد بودیم که رزمندگان اسلام و انقلاب جانانه ایفای نقش کردند و خوش درخشیدند.

سردار فتحی زاده تأکید کرد: با دلاورمردی های ایثارگران در ۸ سال دفاع مقدس، دشمن امروز دیگر جرأت تعرض ندارد. ، چرا که می داند ملت ایران در صیانت از نظام و انقلاب تا پای جان در میدان است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در ادوار مختلف نیروهای پلیس نیز در کنار همه رزمندگان اسلام و انقلاب برای صیانت از ارزش ها خوش درخشیدند و باید بگویم امروز نیروی انتظامی در تداوم راه شهدا، پاسدار ارزش های نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به ایفای نقش نیروهای پلیس در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: ما سربازان سبزپوش نیروی انتظامی از نقاط صفر مرزی تا عمق شهرها، برای دفاع و صیانت از انقلاب و نظام اسلامی آماده ایم و تا پای جان پیش می رویم و برای سربازی حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برخود می بالیم.

سردار فتحی زاده در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: تأکید و توصیه فرمانده نیروی انتظامی سردار حسین اشتری همواره بر لزوم توجه به پیشکسوتان عرصه جهاد و ایثار و خانواده های محترم شهدا و رزمندگان است. بنابراین تلاش داریم قدردان زحمات و ایثارگری های این عزیزان باشیم و ان شاءالله توفیق این خدمتگزاری را قدر بدانیم.

کد مطلب 4528630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها