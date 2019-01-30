به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده در ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، اظهار داشت: ششمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا با ایام مبارک دهه فجر مصادف شده است، فرا رسیدن ایام دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را نیز تبریک عرض می کنم و باید بگویم انصافا رزمندگان دوران دفاع مقدس برای صیانت از انقلاب و آرمان های نظام اسلامی خوش درخشیدند.

وی افزود: دشمنان تلاش زیادی داشتند که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نظام و انقلاب را با چالش مواجه کنند و به تعبیر پوچ و خام خود نظام و انقلاب اسلامی چهلمین سالگرد پیروزی خود را نبینند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: با عنایت خداوند متعال و به برکت خون شهدا، رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا و تلاش دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی، دشمنان چون چهل سال گذشته در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند و این آرزو را به درک می برند.

وی با اشاره به مواضع خبیثانه دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی خاطر نشان کرد: امروز باید محکم تر، استوارتر و آماده تر از همیشه برای برگزاری مراسم های گرامی داشت ایام فجر آماده باشیم و در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز پرشورتر از همیشه شرکت کنیم.

سردار فتحی زاده اشاره کرد: برای برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر، برنامه های مختلفی پیش بینی شده و در این راستا نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی جدی تر از سال های گذشته، پای کار و در میدان هستند.

این مقام انتظامی با اشاره به توطئه های دشمنان در حوزه اقتصادی عنوان کرد: در ۴ دهه از عمر انقلاب به دستاوردهای بسیار خوبی رسیدیم و باید این دستاوردها را قدر بدانیم.

وی افزود: پیروزی در جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران اسلامی، یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب است و همگان در ۸ سال دفاع مقدس شاهد بودیم که رزمندگان اسلام و انقلاب جانانه ایفای نقش کردند و خوش درخشیدند.

سردار فتحی زاده تأکید کرد: با دلاورمردی های ایثارگران در ۸ سال دفاع مقدس، دشمن امروز دیگر جرأت تعرض ندارد. ، چرا که می داند ملت ایران در صیانت از نظام و انقلاب تا پای جان در میدان است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در ادوار مختلف نیروهای پلیس نیز در کنار همه رزمندگان اسلام و انقلاب برای صیانت از ارزش ها خوش درخشیدند و باید بگویم امروز نیروی انتظامی در تداوم راه شهدا، پاسدار ارزش های نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به ایفای نقش نیروهای پلیس در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: ما سربازان سبزپوش نیروی انتظامی از نقاط صفر مرزی تا عمق شهرها، برای دفاع و صیانت از انقلاب و نظام اسلامی آماده ایم و تا پای جان پیش می رویم و برای سربازی حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برخود می بالیم.

سردار فتحی زاده در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: تأکید و توصیه فرمانده نیروی انتظامی سردار حسین اشتری همواره بر لزوم توجه به پیشکسوتان عرصه جهاد و ایثار و خانواده های محترم شهدا و رزمندگان است. بنابراین تلاش داریم قدردان زحمات و ایثارگری های این عزیزان باشیم و ان شاءالله توفیق این خدمتگزاری را قدر بدانیم.