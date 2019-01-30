به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری از دیدار خود با معارض ونزوئلایی که خود را سفیر دولت «گوآیدو» خواند، خبر داد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا بدون توجه به منشور ملل متحد در الزام به عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها در این پیام نوشت: از دیدار با «کارلوس وچینو» (Carlos Vecchio) و رهبران دولت آزاد ونزوئلا خوشحالم.

وی در اقدامی خصمانه علیه دولت ونزوئلا تأکید کرد: آمریکا قویا حامی مجمع ملی ونزوئلا و رئیس‌ جمهوری «خوآن گوآیدو» (سرکرده شورشیان ونزوئلا) است.

گفتنی است ونزوئلا طی روزهای گذشته با تحولات سیاسی مهمی روبرو بوده است. خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا چهارشنبه گذشته به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس خود را «رئیس جمهوری موقت» این کشور اعلام کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پس از سخنان گوآیدو با انتشار بیانیه‌ ای و بر خلاف منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر اعلام کرد: خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسم!

کشورهای ترکیه، مکزیک، روسیه، کوبا، ایران، چین و سوریه از مادورو حمایت کردند. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه هفته جاری با تعیین ضرب الاجلی اعلام کرده است که اگر طی ۸ روزی زمانی برای انتخابات جدید در ونزوئلا اعلام نشود، خوان گوآیدو رئیس شورای ملی این کشور را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت خواهند شناخت!