افتتاح و کلنگ زنی ۲۱۸ پروژه عمرانی/ تحقق اشتغالزایی برای۲۰۳۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: طی دهه فجر سال جاری ۱۸۵ ‌پروژه عمرانی در استان افتتاح و ۳۳ پروزه کلنگ زنی می شود.

احمدی با بیان اینکه کل اعتبارات پروژه های عمرانی افتتاحی، ۴۱۶ ‌میلیارد تومان است، ابراز داشت: ‌۲۵۳ میلیارد تومان اعتبارات دولتی و ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات است.

وی افزود: اشتغال ایجاد شده در این حوزه ۲۰۳۳ نفر است.

استاندار به پروژه های کلنگ زنی عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: ۷۹ میلیارد تومان پروژه با پیش بینی اشتغال ۳۹۹ نفر طی دهه فجر کلنگ زنی می شود.

احمدی با تاکید بر پروژه های اقتصادی کلنگ زنی و افتتاحی استان، بیان داشت: ۸۹ پروژه اقتصادی در استان کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد.

احمدی افزود: در همین راستا ۶۱ ‌پروژه اقتصادی در استان افتتاح و ۲۸ پروژه اقتصادی نیز کلنگ زنی می شود و اعتبار پروژه های اقتصادی استان۵۳۰ میلیارد تومان است.

احمدی با اشاره به توسعه استان در محورهای مختلف، ابراز داشت: استان به شکل امید بخشی در حال رشد بوده و در محورهای مختلف رشد داشته داریم.

احمدی با تاکید بر رشد شش برابری تخت های فعال استان، ابراز داشت: تختهای بیمارستانی استان از ۸۵ تخت فعال پیش از انقلاب، به ۱۲۰۰ تخت رسیده است.

استاندار با اشاره به فعالیت ۶۰ مرکز دانشگاهی در استان، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار دانشجو در مراکز استان مشغول به تحصیلند.

احمدی تصریح کرد: در بخش های و محورهای مختلف استان رشد فراوانی دارد و این رشد و توسعه قابل مقایسه با گذشته نیست.