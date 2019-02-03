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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹

۴۰ سال با انقلاب اسلامی در پایان‌نامه‌های دانشجویی

۴۰ سال با انقلاب اسلامی در پایان‌نامه‌های دانشجویی

جشنواره علمی فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی با عنوان چهل سال با انقلاب اسلامی در پایان‌نامه‌های دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جشنواره علمی فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی با عنوان «چهل سال با انقلاب اسلامی در پایان‌نامه‌های دانشجویی»  با هدف تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر با موضوع انقلاب اسلامی توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ریشه‌های انقلاب اسلامی، تحولات انقلاب اسلامی در حوزه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی امنیتی نظامی و...، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بحران‌ها چالش‌ها و فرصت‌های فراروی انقلاب اسلامی و بازتاب انقلاب اسلامی در سطوح منطقه‌ای و جهانی از محورهای این جشنواره هستند.

پایان‌نامه‌های ارسالی باید در فاصله سال ۱۳۵۷ تا پایان دی ۱۳۹۷ باشد، آثار دریافت‌شده بازگردانده نخواهند شد و شرکت در این فراخوان برای تمامی فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور آزاد است.

آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ است.

کد مطلب 4531992

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