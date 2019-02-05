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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۱

اعضای شورای امنیت:

طرفهای یمنی نیروهای خود را از بنادر الحدیده خارج کنند

طرفهای یمنی نیروهای خود را از بنادر الحدیده خارج کنند

شورای امنیت در نشست خود از طرفهای درگیر در یمن خواست هر چه سریعتر نیروهای خود را از بندر اصلی استان الحدیده و بنادر «الصلیف» و «رأس عیسی» خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اعضای شورای امنیت در جریان نشست این شورا با صدور بیانیه ای اعلام کردند که طرفهای درگیر در یمن باید نیروهای خود را از بندر اصلی استان الحدیده و همچنین بنادر «الصلیف» و «رأس عیسی» بدون فوت وقت خارج کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما نسبت به گزارش های منتشر شده در خصوص نقض آتش بس در الحدیده نگران هستیم.

در این بیانیه تاکید شده است: طرفهای درگیر در یمن باید از فرصت پیش آمده برای حرکت در مسیر صلح از طریق کاهش درگیریها و پایبندی به توافقات استکهلم استفاده کنند.

این در حالی است که ائتلاف متجاوز سعودی بارها آتش بس توافق شده در استان الحدیده را زیر پا گذاشته است.

کد مطلب 4533999

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