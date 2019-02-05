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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

خیال پرسپولیسی‌ها راحت شد؛

علیرضا بیرانوند تصمیم نهایی‌اش برای لژیونر شدن را گرفت

علیرضا بیرانوند تصمیم نهایی‌اش برای لژیونر شدن را گرفت

دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم نهایی خود را برای لژیونر شدن گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا بار دیگر با صحبت هایی مبنی بر ترک پرسپولیس در زمستان روبرو شد. دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس که بار دیگر با پیشنهاداتی مبنی بر لژیونر شدن روبرو شد تصمیم گرفت در پرسپولیس بماند.

بیرانوند می خواهد فصل جاری را با پرسپولیس به اتمام برساند تا در تابستان با مشتریان جدی تر و پولدارتر لژیونر شود. از قرار معلوم پیشنهادات رسیده از لیگ اوکراین و آذربایجان برای دروازه بان سرخپوشان پایتخت چندان چشمگیر نیست و این بازیکن حاضر نیست با این مبالغ قرارداد طولانی مدت با آنها ببندد.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران که تا سال ۱۴۰۰ با پرسپولیس قرارداد دارد در صورت توافق با مسئولان باشگاه می تواند زودتر از موعد مقرر از جمع سرخپوشان جدا شده و به اروپا برود.

بیرانوند می خواهد حضور خود در فوتبال اروپا را از تیم های نسبتا مطرح شروع کند تا شانس درخشش در رقابت هایی نظیر لیگ قهرمانان اروپا را نیز داشته باشد.

کد مطلب 4534140
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • مراد محمدي FR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      44 34
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      بابا كدام بيشنهاد؟ كي قرارداد دلاري را با ريالي عوض ميكنه؟ همه اش شايعه است. در دريافت ٣ گل از ژاپن آن هم با خروج ها وتايمينك هاى غلط جزو متهمان اصلي است
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      15 32
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      جمع کنید بابا ...انگار دست اینه ..باید اول کسی بخوادش بعد ایشون تصمیم نهایی بگیره..چه پیشنهادی. چه کشکی
    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      29 12
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      زنده باد بیرانوند و زنده باد برانکو و زنده باد پرسپولیس قهرمان
    • NL ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      13 9
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      حتما درخشش پیدا میکنه :))
    • ابوالفضل IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      0 1
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      الکی بزرگش نکنید. از کدوم کشور؟ کدوم باشگاه؟ بازی با ژاپن ببینید چه اشتباه فاحشی داشت موقع خروج. پس الکی شایعه درست نکنید
    • همکار IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      0 1
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      چقدر اعتماد بنفسش بالاست، دوتا پنالتی گرفته فکر کرده خیلی دروازبان است
    • حسین AE ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
      0 1
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      با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشه. با عملکرد بیرانوند در بازی با ژاپن فکر نمیکنم هیچ تیمی تمایل به جذب بیرانوند داشته باشد
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
      0 0
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      بیرو ان شاالله سال آینده خیبر خرم‌آباد. پرسپولیس به فکر پیشرفت بازیکن نیست به فکر سکوهاست

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