به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا بار دیگر با صحبت هایی مبنی بر ترک پرسپولیس در زمستان روبرو شد. دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس که بار دیگر با پیشنهاداتی مبنی بر لژیونر شدن روبرو شد تصمیم گرفت در پرسپولیس بماند.

بیرانوند می خواهد فصل جاری را با پرسپولیس به اتمام برساند تا در تابستان با مشتریان جدی تر و پولدارتر لژیونر شود. از قرار معلوم پیشنهادات رسیده از لیگ اوکراین و آذربایجان برای دروازه بان سرخپوشان پایتخت چندان چشمگیر نیست و این بازیکن حاضر نیست با این مبالغ قرارداد طولانی مدت با آنها ببندد.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران که تا سال ۱۴۰۰ با پرسپولیس قرارداد دارد در صورت توافق با مسئولان باشگاه می تواند زودتر از موعد مقرر از جمع سرخپوشان جدا شده و به اروپا برود.

بیرانوند می خواهد حضور خود در فوتبال اروپا را از تیم های نسبتا مطرح شروع کند تا شانس درخشش در رقابت هایی نظیر لیگ قهرمانان اروپا را نیز داشته باشد.