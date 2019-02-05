جاده تندرستی خوابگاه دختران‌ دانشگاه شهید بهشتی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، صمد حاج جباری گفت: مقررشده، سالن بدنسازی و جاده تندرستی خوابگاه دختران و زمین چمن مصنوعی شماره ۲ خوابگاه پسران، طی نیمسال جاری احداث و با حمایت صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: احداث سالن بدنسازی در خوابگاه کوی دختران و همچنین ساخت جاده تندرستی و احداث زمین چمن از جمله پروژه هایی است که با هدف ارتقاء سطح ورزش و افزایش روحیه شور و نشاط بین دانشجویان، در دستور کار معاونت دانشجویی قرار گرفته است.

معاون دانشجویی دانشگاه، با اشاره به جمعیت دانشجویان ساکن در کوی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰۰ دانشجوی دختر و ۲۲۰۰ دانشجوی پسر در بلوکهای خوابگاه کوی دانشگاه ساکن هستند.

حاج جباری با اشاره به درخواست‌های دانشجویان مبنی بر افزایش امکانات ورزشی خوابگاه کوی دختران خاطر نشان کرد: در حال حاضر سالن ورزشی سرپوشیده با مساحت تقریبی ۸۵۰ متر مربع در خوابگاه دختران موجود است که در رشته های والیبال، بسکتبال، هندبال و بدمینتون، پینگ پنگ، فوتبال دستی و شطرنج و دارت، خدمات ورزشی لازم را به دانشجویان ارائه می دهد.

وی تاکید کرد: تلاش معاونت دانشجویی بر این است که با افزایش سطح فضاهای ورزشی، امکانات و وسایل ورزشی مناسب را در اختیار دانشجویان علاقمند قرار دهد.