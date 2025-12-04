احداث سایت تخصصی ورزش شهروندی در مریانج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علیمحمدی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت افزایش سرانه فضاهای سبز و ورزشی شهری اظهار کرد: فضاهای سبز و زمینهای ورزش شهروندی بهویژه پارکها و بوستانها نقش تعیینکنندهای در سلامت روانی، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش فشارهای زندگی شهری دارند و میتوانند از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنند.
وی افزود: بر اساس نیازسنجیهای انجامشده، احداث، توسعه و ساماندهی فضاهای تفریحی و ورزشی با رویکرد بهبود زیستپذیری، ارتقای منظر شهری و کاهش آلودگی محیط زیست در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
علیمحمدی با اعلام آغاز عملیات اجرایی احداث سایت تخصصی ورزش شهروندی گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۷۰۰ متر مربع و با حمایت شورای اسلامی شهر در حال ساخت است و هدف آن فراهمکردن امکان استفاده رایگان شهروندان از امکانات ورزشی استاندارد است.
شهردار مریانج تصریح کرد: در این مجموعه یک زمین مینیفوتبال استاندارد، زمین چندمنظوره والیبال، مینیبسکتبال و بدمینتون، میزهای تنیس روی میز، میزهای شطرنج و ستهای ورزشی بدنسازی پیشبینی شده که در دو فاز اجرا میشود.
به گفته وی، فاز نخست شامل زمین مینیفوتبال و زمین چندمنظوره والیبال، مینیبسکتبال و بدمینتون است که تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید. فاز دوم شامل فضای بازی کودکان، میزهای ورزشی، ست بدنسازی، سرویس بهداشتی، رختکن و صندلیهای نشیمن بوده و اواسط سال آینده افتتاح میشود.
علیمحمدی با اشاره به قرارگیری این سایت ورزشی در مجاورت کویهای زیبا، شهید زمانی و مهر گفت: ساکنان این مناطق بهسهولت میتوانند از امکانات آن استفاده کنند.
وی توجه مدیریت شهری به توسعه ورزش همگانی را از اولویتهای اصلی شهرداری دانست و افزود: تلاش شده است با همکاری شورای اسلامی شهر، تمام فضاهای سبز شهری به ستهای ورزشی مجهز شوند تا شهروندان در هر نقطه از شهر امکان فعالیت ورزشی داشته باشند.
شهردار مریانج تأکید کرد: حمایت اعضای شورای اسلامی شهر موجب شده پروژههای اثرگذار با محوریت مناطق کمبرخوردار و با رویکرد محلهمحوری در مریانج با سرعت بیشتری اجرا شود.
