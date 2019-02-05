کمبود داروی بی حسی/ کارشناس بیمه با اختلالات فک آشنا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پرهیز، روز سه شنبه در نشست خبری هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران که قرار است از ۳۰ بهمن تا سوم اسفند ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار شود، با اشاره به وابستگی رشته جراحی فک و صورت به تجهیزات پزشکی، گفت: حوزه ایمپلنت قابل مقایسه با آی تی است، بطوریکه یک لحظه غفلت در این حوزه منجر به عقب ماندگی از دستاوردهای ساخت ایمپلنت می شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر حضور میهمانان خارجی در کنگره امسال ایجاد شده است، افزود: از همین رو، تلاش کرده ایم برخی سخنرانی ها را به صورت "وبینار" (از راه دور)، داشته باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که ۹۰ درصد سخنرانی های کنگره مقالاتی هستند که در ژورنال ها معتبر چاپ شده است، گفت: بالغ بر ۱۰۰ سخنرانی برای کنگره امسال پذیرفته شده و مابقی سخنرانی ها نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

پرهیز، در ارتباط با تجهیزات مصرفی در رشته جراحی فک و صورت، از کمبود داروی بی حسی خبر داد و افزود: مشکلاتی در تامین تجهیزات مورد نیاز جراحان فک و صورت وجود دارد که باعث کمبود برخی تجهیزات شده است.

وی در ارتباط با وجود ایمپلنت چینی در بازار تجهیزات پزشکی کشور، گفت: تاکنون با چنین موردی مواجه نشده ایم که جراحان فک و صورت بخواهند از ایمپلنت چینی استفاده کنند.

دبیر علمی کنگره با انتقاد از بیمه ها که خدمات جراحی فک و صورت را تحت پوشش قرار نمی دهند، ادامه داد: درست است که در جراحی فک، صورت فرد زیباتر می شود. اما، این جراحی یک اقدام درمانی است.

وی در همین زمینه افزود: مشکلات گوارشی و سایر اختلالات فک نامناسب، با انجام جراحی قابل درمان است. اما، به واسطه اینکه ارزیابی این قبیل درمان ها توسط یک کارشناس معمولی بیمه که هیچ آشنایی با این قبیل عارضه ها و بیماری ها ندارد، این خدمات تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.