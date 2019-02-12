شایع ترین عوارض کشیدن دندان عقل/صدمات عصبی و عفونت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه پهلوان، با اشاره به برگزاری هفدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران، اظهارداشت: بیش از ۴۰ کارگاه در حاشیه این کنگره برگزار میشود که ۱۰ مورد آن در قالب جراحی زنده انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت کارگاهها حدود ۴۰ تا ۲۵۰ نفر است، گفت: ۷ کارگاه تخصصی در زمینه جراحی های فک و صورت خواهیم داشت و از این بین کارگاهی نیز در ارتباط با احیای قلبی-ریوی و حمایت پایه حیاتی برای دندانپزشکان عمومی با همکاری و هماهنگی گروه طب اورژانس بیمارستان امام(ره) برگزار میشود.
این متخصص جراحی دهان، فک و صورت، ادامه داد: کارگاهی نیز در ارتباط با عوارض جراحی دندان های نهفته و دو کارگاه نیز به صورت وبینار با حضور اساتید برجسته بین المللی به صورت آنلاین در ارتباط با درمان های غیر جراحی و جراحی مشکلات و بیماری های مفاصل فکی برگزار میشود.
پهلوان گفت: همچنین کارگاهی در زمینه لیفت ابرو، پیشانی و گردن با حضور اساتید بین المللی برگزار خواهد شد.
مسئول کارگاههای هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در ادامه در ارتباط با مشکلاتی همچون صداهای مفاصل هنگام جویدن، درد فک، محدودیت باز کردن دهان و دردهای مزمن ناحیه صورت، گفت: این مشکلات به دلایل متفاوتی ایجاد شده و مسیرهای درمانی وسیعی از درمان های محافظه کارانه تا جراحی را شامل می شود.
وی بیان داشت: تغییر رژیم غذایی و محدود کردن میزان بازکردن دهان توسط خود بیمار و تمرینات خاص عضلانی و استفاده از پروتزهای خاص از جمله درمانهای محافظه کارانه برای این مشکلات بوده و در صورت عدم بهبودی در مراحل بعدی درمان هایی نظیر شست و شوی مفصل و درمانهای اندوسکوپی یا جراحی انجام خواهد شد.
پهلوان گفت: صدمات مفاصل در دوره رشد، ناهنجاریهای رشدی، روابط فکی نا مناسب ، بی دندانی طولانی مدت از جمله عللی است که سبب بروز این مشکلات می شود و مانند سایر مفاصل جابهجایی های دیسک در ناحیه فک در بسیاری از موارد مبدا بروز این مشکلات خواهد بود، که جراحان فک و صورت با اقدام به موقع میتوانند کمک لازم برای این بیماران را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دندانپزشکان خط اول مراجعه این بیماران هستند، افزود: با برگزاری کارگاهی در این زمینه تلاش کردیم که آگاهی همکاران دندانپزشک را ارتقا و جدیدترین دستاوردهای علمی و درمانی را برای آنها ارائه دهیم.
مسئول کارگاههای هفدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت، در ارتباط با برگزاری کارگاه صدمات و عوارض کشیدن دندانهای عقل و نهفته، گفت: صدمات عصبی، باز شدن سینوس، باقی ماندن ریشه، خونریزی و عفونت از جمله شایعترین عوارض کشیدن دندان عقل است که بهترین راه مقابله با این مشکلات پیشگیری بوده و از طریق برگزاری کارگاه مربوطه در تلاش بودهایم که دانش همکاران دندانپزشک را ارتقاء دهیم و شاهد کمتر شدن هرچه بیشتر این عوارض در میان بیماران باشیم.
وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۴۰۰ جراح دهان، فک و صورت در کشور فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: امسال در کنار کنگره جشن پنجاه سالگی جراحی دهان، فک و صورت نیز برگزار می شود.
هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران همزمان با نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس و هفتمین سموزیوم پژوهشی محققین جوان ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
