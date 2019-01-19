مزایای جراحی‌ های دیجیتال در بازسازی فک و صورت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پرهیز، در آستانه برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران، اظهار داشت: این کنگره ۳۰ بهمنتا ۳ اسفند 97 در هتل المپیک تهران برگزار میشود که در این کنگره آخرین دستاوردهای علمی و تغییرات مربوط به جراحیهای فک و صورت توسط اساتید و صاحبنظران برجسته مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.
وی افزود: موضوع استفاده از تکنولوژیهای نوین در جراحی از جمله جراحیهای دیجیتال و روشهای کمتر تهاجمی و غیر تهاجمی در درمان ضایعات سر و صورت و حتی انجام جراحی های زیبایی فک و صورت از دیگر مباحث مورد طرح در این کنگره به شمار میرود.
دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران ادامه داد: همچنین موضوعاتی که در حوزه جراحیهای دهان، فک و صورت اتفاق نظر میان اساتید و صاحبنظران نباشد نیز در این کنگره مورد بحث قرار میگیرد و آخرین راهکارهای موجود ارائه میشود.
پرهیز ادامه داد: در کنار هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران، همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس و هفتمین سمپوزیوم پژوهشی محققین جوان نیز برگزار میشود و آخرین مباحث روز علم ایمپلنت مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.
وی در ارتباط با جراحی های نوین همچون روش جراحی دیجیتال، اظهارداشت: این روش در دنیا و در کشور ما با استقبال مواجه شده و مراکز دانشگاهی نیز به آن ورود یافتهاند. این روش امروزه بیشتر برای جراحیهای فک و صورت و به ویژه ایمپلنت کاربرد دارد و مهم ترین مزیتهای آن، افزایش دقت و سرعت و کاهش هزینه و عوارض جراحی است.
دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران عنوان کرد: در برخی از جراحیها بسته به نوع عمل، گاهی نیازی به برش جراحی نیست ولی اینکه گفته میشود بدون درد و خونریزی است، تبلیغات سوء محسوب میشود.
وی بیان داشت: ارائه آخرین دستاوردهای علمی جراحیها و تومورهای سر و گردن، آخرین دستاوردهای علمی در زمینه شکستگی و آسیبهای فک و صورت و آخرین تکنیکها و دستاوردهای علمی در زمینه بازسازیهای فکی با استفاده از سلول بنیادی و مهندسی بافت از دیگر موضوعات علمی مورد بحث در این کنگره است.
همزمان با برگزاری این کنگره، نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس و هفتمین سمپوزیوم پزوهشی محققیقن جوان برگزار می شود.
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