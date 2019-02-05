چکاب دندان عقل را جدی بگیرید/سرطان فک درد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رهسپار، روز سه شنبه در نشست خبری هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران که قرار است از ۳۰ بهمن تا سوم اسفند ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار شود، به موضوع پیشگیری از بیماری های دهان و دندان اشاره کرد و افزود: دندان عقل باید حتما در سنین ۱۴ تا ۱۷ سالگی مورد ارزیابی متخصص فک و صورت و یا دندانپزشک قرار بگیرد تا به کیست تبدیل نشود.

وی همچنین به دردهای مفصل فک اشاره کرد و گفت: مشکلات عصبی باعث می شود که شب ها در خواب فک ها را به هم فشار دهیم و همین مسئله منجر به شکسته شدن دندان ها می شود.

این متخصص فک و صورت با اشاره به اینکه تعداد زیادی از افرد با دندان های شکسته به مطب جراحان فک و صورت مراجعه می کنند، ادامه داد: درد فک و احساس فشار روی دندان ها در طول شب، باعث بروز چنین وضعیتی می شود.

رهسپار با اشاره به اهمیت معاینه دندان عقل، گفت: معاینه دندان عقل در سنین نوجوانی، باعث خواهد شد که مشخص شود در آینده دندان عقل فضای کافی برای بیرون آمدن دارد و یا اینکه به صورت نهفته تبدیل به کیست فک می شود. از همین رو، لازم است معاینه و عکس دندان عقل جدی گرفته شود.

وی با عنوان این مطلب که کیست فک کاملا بدون درد است، افزود: همین مسئله باعث می شود که فرد متوجه تشکیل کیست در فک خود نشود.

رهسپار تاکید کرد: هر تورم و مشکل در فک را باید جدی گرفت.

رئیس کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران، با عنوان این مطلب که احتمال شیوع سرطان فک ناشی از کیست خیلی کم است، گفت: تومورها و سرطان فک بدون درد است.

وی افزود: کسیت فک به صورت خزنده و آرام پیش می رود و احتمال اینکه منجر به سرطان شود، خیلی کم است.