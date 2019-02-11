سید حسین نجفی زاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در اواخر دهه هشتاد پیرو قوانین کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا، از سوی شورای ساماندهی سبک های وزارت ورزش، مبنی بر به رسمیت شناختن «کیک بوکسینگ واکو» و تحت عنوان انجمن و تیم ملی این انجمن در مسابقات رسمی مورد تایید از سوی نهادهای بین المللی ورزشی به فدراسیون مربوطه ابلاغ شد.

وی افزود: سال ۲۰۱۱ بعد از برگزاری رقابتهای انتخابی در انجمن کیک بوکسینگ واکوی ایران به مسابقات رسمی جهانی و مورد تایید وزارت ورزش اعزام و موفق شدم در این دوره از رقابتهای جهانی که مورد تایید IOC و OCA است پس از ۸ سال برای ایران در «استایل لوکیک» مدال کسب کنم. پس از آن ۲ بار عنوان قهرمانی در مسابقات رسمی آسیا را طی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ کسب کردم و سهمیه حضور در رقابتهای جهانی کامبت گیمز را بدست آوردم.

این ملی پوش رزمی کار ادامه داد: سال ۲۰۱۳ در تورنمنت جهانی جایزه ۲۰۰۰ یورویی قاره افریقا به میزبانی گابن مدال طلا کسب کردم. ولی متاسفانه وعده مسئول انجمن کیک بوکسینگ واکو تا به امروز جهت پرداخت مبلغ جایزه مسابقات درآن سال عملی نشده است. وزارت ورزش نیز در طول ۴ سال قانون و مصوبه خود را نقض کرد و رابطه را جایگزین ضابطه نموده است.

نجفی زاده با اشاره به اینکه قربانی اختلاف دو مسئول فدراسیون ورزشهای رزمی و انجمن کیک بوکسینگ واکو شده است، اظهار داشت: همین اختلاف بین مسئولان باعث شد که وزارت ورزش به تعهدات و مصوبه خود عمل نکند و پاداش مدال جهانی و ۲ مدال آسیایی و جایزه ۲۰۰۰ یورویی از سوی مسئول مربوطه این ورزش را تا به امروز دریافت نکنم.

وی در خصوص اینکه چرا از مسئول انجمن پیگیر مطالبات خود نمی شوید اظهار داشت: رئیس انجمن واکوی ایران هیچ وقت پیگیر مطالبات ورزشکاران عضو نشد و در طول این چند سال به عنوان یک قهرمان جهان و آسیا از کوچک ترین تسهیلات ورزشی استفاده نکردم . متاسفانه هیچ نهاد قضایی جهت بررسی شکایات ورزشی در ایران وجود ندارد. چنانچه ورزشکاران درصورت اعتراض واحقاق حق باید به وزارت ورزش مراجعه کنند. مگر می شود که برای شکایت و اعتراض به یک نهاد به همان نهاد جهت احقاق حق رجوع کرد.

ملی پوش رزمی ایران ادامه داد: بدون شک در طول این چند سال در ورزش ایران از سوی وزارت ورزش، فدراسیون ورزشهای رزمی، فدراسیون انجمن های ورزشی و انجمن کیک بوکسینگ واکو درحق من ظلم شده و کسی پاسخگو نیست و به دلیل اعتراض و انتقاد از مسئولین مربوطه از این ورزش دور شده ام.

نجفی زاده در پایان گفت: سوال من از مسئولین وزارت ورزش این هست که آیا مدالهای رسمی که کسب شده، برای ایران و با پرچم ایران نبوده است؟ آیا من جوانی و سلامتی خود را در راه کسب افتخار برای ایران اسلامی از دست نداده ام؟ پس چه نهاد و ارگانی باید جوابگوی ظلمی باشد که درحق من شده است؟ امیدوارم مسئولان وزارت ورزش صدای مرا شنیده و پیگیر حق من باشند.