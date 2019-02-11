به گزارش خبرگزاری مهر، فرانس فوتبال در مطلبی اقدام به انتشار لیست پردرآمدترین فوتبالیست‌های شاغل در لیگ فرانسه کرده است که در زیر به این لیست اشاره می‌شود:

۲۰- تیلو کرر (پاری‌سن ژرمن) ۴۶۰ هزار یورو

۱۹- لوئیز گوستاوو (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۸- دیمیتری پایه (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۷- کوین استروتمن (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۶- ماریو بالوتلی (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۵- سسک فابرگاس (موناکو) ۶۰۰ هزار یورو

۱۴- مارکو وراتی (پاری سن ژرمن) ۶۰۰ هزار یورو

۱۳- یولیان دراکسلر (پاری‌سن ژرمن) ۶۰۰ هزار یورو

۱۲- لئوناردو پاردس (پاری‌سن ژرمن) ۶۱۰ هزار یورو

۱۱- پرسنل کیمپمبه (پاری‌سن ژرمن) ۶۷۰ هزار یورو

۱۰- مارکینیوش (پاری‌سن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو

۹- دنی آلوس (پاری‌سن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو

۸- آلفونس آرئولا (پاری‌سن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو

۷- رادامل فالکائو (موناکو) ۷۵۰ هزار یورو

۶- جانلوئیچی بوفون (پاری‌سن ژرمن) ۷۵۰ هزار یورو

۵- آنخل دی‌ماریا (پاری‌سن ژرمن) ۱.۱ میلیون یورو

۴- تیاگو سیلوا (پاری‌سن ژرمن) ۱.۱۶ میلیون یورو

۳- ادینسون کاوانی (پاری‌سن ژرمن) ۱.۵ میلیون یورو

۲- کیلیان امباپه (پاری‌سن ژرمن) ۱.۷۳ میلیون یورو

۱- نیمار (پاری‌سن ژرمن) ۳.۶ میلیون یورو

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‌غلامرضا خوش طینت