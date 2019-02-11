به گزارش خبرگزاری مهر، فرانس فوتبال در مطلبی اقدام به انتشار لیست پردرآمدترین فوتبالیستهای شاغل در لیگ فرانسه کرده است که در زیر به این لیست اشاره میشود:
۲۰- تیلو کرر (پاریسن ژرمن) ۴۶۰ هزار یورو
۱۹- لوئیز گوستاوو (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو
۱۸- دیمیتری پایه (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو
۱۷- کوین استروتمن (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو
۱۶- ماریو بالوتلی (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو
۱۵- سسک فابرگاس (موناکو) ۶۰۰ هزار یورو
۱۴- مارکو وراتی (پاری سن ژرمن) ۶۰۰ هزار یورو
۱۳- یولیان دراکسلر (پاریسن ژرمن) ۶۰۰ هزار یورو
۱۲- لئوناردو پاردس (پاریسن ژرمن) ۶۱۰ هزار یورو
۱۱- پرسنل کیمپمبه (پاریسن ژرمن) ۶۷۰ هزار یورو
۱۰- مارکینیوش (پاریسن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو
۹- دنی آلوس (پاریسن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو
۸- آلفونس آرئولا (پاریسن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو
۷- رادامل فالکائو (موناکو) ۷۵۰ هزار یورو
۶- جانلوئیچی بوفون (پاریسن ژرمن) ۷۵۰ هزار یورو
۵- آنخل دیماریا (پاریسن ژرمن) ۱.۱ میلیون یورو
۴- تیاگو سیلوا (پاریسن ژرمن) ۱.۱۶ میلیون یورو
۳- ادینسون کاوانی (پاریسن ژرمن) ۱.۵ میلیون یورو
۲- کیلیان امباپه (پاریسن ژرمن) ۱.۷۳ میلیون یورو
۱- نیمار (پاریسن ژرمن) ۳.۶ میلیون یورو
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غلامرضا خوش طینت
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