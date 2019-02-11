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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۱

نیمار نفر اول است؛

پردرآمدترین‌های فوتبالیست‌های لیگ فرانسه معرفی شدند

پردرآمدترین‌های فوتبالیست‌های لیگ فرانسه معرفی شدند

فرانس فوتبال ۲۰ بازیکن پردرآمد لیگ فوتبال فرانسه را معرفی کرده که جالب‎ترین نکته این فهرست سلطه پاری‎سن ژرمن نسبت به دیگر تیم هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانس فوتبال در مطلبی اقدام به انتشار لیست پردرآمدترین فوتبالیست‌های شاغل در لیگ فرانسه کرده است که در زیر به این لیست اشاره می‌شود:

۲۰- تیلو کرر (پاری‌سن ژرمن) ۴۶۰ هزار یورو

۱۹- لوئیز گوستاوو (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۸- دیمیتری پایه (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۷- کوین استروتمن (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۶- ماریو بالوتلی (مارسی) ۵۰۰ هزار یورو

۱۵- سسک فابرگاس (موناکو) ۶۰۰ هزار یورو

۱۴- مارکو وراتی (پاری سن ژرمن) ۶۰۰ هزار یورو

۱۳- یولیان دراکسلر (پاری‌سن ژرمن) ۶۰۰ هزار یورو

۱۲- لئوناردو پاردس (پاری‌سن ژرمن) ۶۱۰ هزار یورو

۱۱- پرسنل کیمپمبه (پاری‌سن ژرمن) ۶۷۰ هزار یورو

۱۰- مارکینیوش (پاری‌سن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو

۹- دنی آلوس (پاری‌سن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو

۸- آلفونس آرئولا (پاری‌سن ژرمن) ۷۰۰ هزار یورو

۷- رادامل فالکائو (موناکو) ۷۵۰ هزار یورو

۶- جانلوئیچی بوفون (پاری‌سن ژرمن) ۷۵۰ هزار یورو

۵- آنخل دی‌ماریا (پاری‌سن ژرمن) ۱.۱ میلیون یورو

۴- تیاگو سیلوا (پاری‌سن ژرمن) ۱.۱۶ میلیون یورو

۳- ادینسون کاوانی (پاری‌سن ژرمن) ۱.۵ میلیون یورو

۲- کیلیان امباپه (پاری‌سن ژرمن) ۱.۷۳ میلیون یورو

۱- نیمار (پاری‌سن ژرمن) ۳.۶ میلیون یورو
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‌غلامرضا خوش طینت

کد مطلب 4538526

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