خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: از میان ۱۸ وزارتخانه فعال در دولت ایران، وزارت ورزش و جوانان با هشت سال عمر جوانترین وزارتخانه به حساب می آید؛ وزارتخانه ای که از ادغام دو سازمان فعال در زمینه های مختلف شکل گرفت درحالیکه باوجود گذشت نزدیک به یک دهه هنوز قانونی ویژه تاسیس و آغاز به کار این وزارتخانه تصویب نشده است.

وزارت ورزش و جوانان زمانی به مجموع وزارتخانه های کشور اضافه شد که نمایندگان مجلس هشتم کلیات طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را با ۱۴۱ رای موافق از مجموع ۱۹۵ رای ماخوذه (۴۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع) تصویب کردند. اینگونه شد که از هشتم دی ماه سال ۱۳۸۹ وزارت ورزش به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه آغاز به کار کرد.

بدین ترتیب سازمان تربیت بدنی که از سال ۱۳۵۰ به عنوان یکی از معاونت های نخست وزیری وقت صاحب قانونِ تاسیس شده بود، پس از سال ها فعالیت منحل شد و جای خود را به وزارتخانه ای نوپا داد تا متولی امور ورزش شود. البته این وزارتخانه هفت ماه پس از شکل گیری صاحب وزیر شد. شاید یکی از دلایل این تاخیر عدم رای اعتماد مجلسی ها به اولین گزینه پیشنهادی دولتِ محمود احمدی نژاد برای وزارت ورزش یعنی حمید سجادی بود.

در هر صورت محمد عباسی نخستین فردی بود که به عنوان وزیر ورزش معرفی شد. وی ۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۰ رای اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی این پست گرفت و تا پایان دولت دهم این مسئولیت را عهده دار بود.

بعد از محمد عباسی و طی عمر هشت ساله وزارت ورزش، افراد دیگری هم به عنوان سرپرست (رضا صالحی امیری، محمد شریعتمداری و نصرالله سجادی) و وزیر (محمود گودرزی و مسعود سلطانی فر) مدیریت این وزارتخانه را عهده دار شدند. تحت نظر این مدیران عزل و نصب های زیادی در ساختمان چهار طبقه وزارت ورزش، فدراسیون ها و دیگر نهادهای زیر مجموع آنها انجام شد، مصوبات زیادی به مجموع قوانین و آئین نامه های ورزشی ها اضافه شد، ناکامی ها و موفقیت های زیادی برای ایران و در میادین بین المللی رقم خورد و ...؛ همه اینها در حالی است که وزارت ورزش طی این مدت قانونی ویژه شکل گیری خود نداشته و هنوز هم ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر یک از وزارتخانه های فعال در دولت ایران بر اساس «قانونِ تاسیس» معرفی می شوند. این قانون در قالب ماده و تبصره های مختلف و به منظور معرفی اهداف، چگونگی انتخاب وزیر، شرح وظایف، و ... طرح و تصویب می شود تا تمام فعالیت های وزارتخانه متبوع بر اساس آن انجام شود. برای وزارت ورزش اما هنوز چنین قانونی طرح و تصویب نشده در حالیکه طی سال های گذشته دوبار چارت داخلی این وزارتخانه دستخوش تغییرات شده است.

بعد از آغاز به کار وزارت ورزش و در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ چارت وزارت ورزش با ۶ معاونت ابلاغ شد اما از آنجا که وزارتخانه ها تنها ملزم به داشتن ۵ معاونت هستند، طرحِ تغییر چارت مجددا مطرح شد. چارت جدید وزارت ورزش فروردین ماه امسال با ادغام معاونت همگانی و فرهنگی بعد از گذراندن مراحل قانونی لازم که مصوبه سازمان اداری استخدامی هم یکی از آنها بود، ابلاغ شد.

و حالا همزمان با ورود وزارت ورزش به نهمین سال تشکیل و بعد از تغییر و تحولاتِ زیاد چارتی و مدیریتی که در این وزارتخانه ایجاد شده، قرار است «قانونِ تاسیس» آن هم شکل بگیرد.

بررسی قانون تاسیس وزارت ورزش در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته اما با توجه به اینکه از هفته آینده بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ آغاز می شود، مشخص نیست رسیدگی به این پرونده چه زمانی آغاز شده و به سرانجام می رسد.

در هر صورت بررسی لایحه بودجه حداقل دو سه هفته متوالی از وقت مجلس را به خود اختصاص می دهد. با این اوصاف و با توجه به روالی که برای ابلاغ قوانین باید طی شود، احتمالا وزارت ورزش سال آینده و در نهمین سال تاسیس خود پس از طی کردن مراحل قانونی لازم صاحب قانون می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانونِ تاسیس وزارت ورزش ابتدا باید در مجلس مطرح و مصوبه نمایندگان را بگیرد. طبق روال قانونی، مصوبات مجلس هم بر اساس اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی و بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ می شود.