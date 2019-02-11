  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۲:۴۲

ظریف: وقت بازنگری در سیاست های شکست خورده آمریکا رسیده است

ظریف: وقت بازنگری در سیاست های شکست خورده آمریکا رسیده است

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ناتوانی ۴۰ ساله آمریکا در شکست دادن ایران، بر لزوم تغییر این سیاست از سوی سردمداران کاخ سفید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت آمریکایی ها با گذشت ۴۰ سال هنوز از درک اینکه ایرانی ها هرگز تحت سلطه قرار نمی گیرند، عاجزند.

به نوشت ظریف پس از ۴۰ سال سیاست های اشتباه کاخ سفید، وقت آن است که ترامپ در مورد این سیاست ها تجدیدنظر کند.

وزیر امور خارجه ایران پیشتر نیز در پیامی به حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امروز اشاره و تاکید کرد: «من در برابر مردم مقاوم ایران تعظیم می‌کنم که به رغم سختی‌ها و رنج‌ها امروز میلیونی به خیابان‌ها آمدند تا چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی بدارند، سالگردی که برخی در آمریکا امیدوار بودند هرگز فرا نرسد.

کد مطلب 4539753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها