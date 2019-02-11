ظریف: وقت بازنگری در سیاست های شکست خورده آمریکا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت آمریکایی ها با گذشت ۴۰ سال هنوز از درک اینکه ایرانی ها هرگز تحت سلطه قرار نمی گیرند، عاجزند.

به نوشت ظریف پس از ۴۰ سال سیاست های اشتباه کاخ سفید، وقت آن است که ترامپ در مورد این سیاست ها تجدیدنظر کند.

وزیر امور خارجه ایران پیشتر نیز در پیامی به حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امروز اشاره و تاکید کرد: «من در برابر مردم مقاوم ایران تعظیم می‌کنم که به رغم سختی‌ها و رنج‌ها امروز میلیونی به خیابان‌ها آمدند تا چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی بدارند، سالگردی که برخی در آمریکا امیدوار بودند هرگز فرا نرسد.