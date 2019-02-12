تدبیر برانکو برای جبران شکست در اهواز/چند تغییر در ترکیب پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست دو بر یک مقابل فولاد خوزستان در اهواز به تهران بازگشت تا خود را بلافاصله برای بازی با استقلال خوزستان آماده کند.

سرخپوشان پایتخت در حالی به مصاف دیگر تیم اهوازی می روند که نتوانستند در بازی با فولاد عملکرد همیشگی خود را داشته باشند.

از این رو کادر فنی پرسپولیس تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب این تیم دارد تا با بازگشت شجاع خلیل زاده به قلب خط دفاعی میزان اشتباهات خود را به حداقل برساند.

همچنین احتمال می رود برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس تغییری را در بین هافبک های خود ایجاد کند تا موقعیت های بیشتری را برای مهاجمان خود خلق کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶ روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال خوزستان می رود.