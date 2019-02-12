نگرانی باشگاه استقلال برای دیدار با تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که بازار صدور بیانیه در لیگ برتر حسابی داغ است، باشگاه استقلال نیز پیش از بازی با تراکتورسازی بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

مسابقه تیم‌های استقلال و تراکتورسازی به عنوان دو تیم بزرگ و پرطرفدار فوتبال ایران، همواره از جذابیت های خاصی برخوردار بوده و به عنوان یکی از رویارویی های جذاب لیگ برتر شناخته می شود. این دو تیم ریشه دار فوتبال ایران روز جمعه مقابل یکدیگر قرار می گیرند که این مسابقه به هیچ وجه نباید تحت تاثیر اتفاقات اخیر فوتبال ایران و حواشی بوجود آمده قرار گیرد.

به نظر می رسد برخی جریانها در حال شکل گیری است تا فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، مسئولان برگزاری مسابقات، کمیته داوران و ... برای دیدار روز جمعه تحت تاثیر و فشار قرار بگیرند.

باشگاه استقلال همواره احترام ویژه و بالایی برای باشگاه بزرگ و ریشه دار تراکتورسازی و هواداران پرشور آن قائل است. تردیدی نیست که باشگاه استقلال براساس مکتب خود که همواره احترام به حریف و هوادارانش را سرلوحه قرارداده، پا به دیدار با تراکتورسازی می گذارد و یقینا هواداران بافرهنگ، پرشور و میهمان نواز تراکتور نیز جز این نگاهی نخواهند داشت.

باشگاه استقلال از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار دارد به هیچ وجه تحت تاثیر جوسازی ها و اتفاقات اخیر قرار نگیرند و همچنین نظارت خاصی از جنبه های گوناگون روی این دیدار داشته باشند تا استقلال و تراکتور سازی در کمال آرامش در دیداری جوانمردانه مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

باشگاه استقلال همیشه و در همه حال به سلامت و توانمندی جامعه داوری کشور باور داشته و اطمینان دارد این قشر شریف و رکن اساسی فوتبال تحت تاثیر جوسازی ها قرار نخواهند گرفت.