به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد صبح چهارشنبه در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان، گفت: دوران دفاع‌مقدس یک مقطع تاریخی و نقطه عطفی برای مانایی و ماندگاری ایران اسلامی بود که باید در اذهان به یادگار بماند.

وی افزود: در دوران دفاع‌مقدس، مردان و زنان غیور ایرانی و علاقه‌مند به ارزش‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی در میدان عمل غربال شدند.

قاسمی‌فرزاد با اشاره به اینکه دفاع‌مقدس درخشان‌ترین و ارزشمندترین بخش تاریخ ایران عزیز است، گفت: امروز در عرصه نیروهای مسلح و صنایع دفاعی شاهد رشد محیرالعقولی هستیم که حاصل نگاه و تفکر بسیجی و جهادی حاکم در انقلاب‌اسلامی است.

استاندار همدان بیان کرد: دوران دفاع‌مقدس دوره‌ی تاریخی و زرنگار با قله‌های نمایان دارد و فتح خرمشهر در سوم خرداد نمونه‌ای از قله‌های زرین دفاع‌مقدس است که با الطاف خداوند باری‌تعالی محقق شد.

وی اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر و تقابل با رژیم اشغالگر بعثی باعث وحدت و انسجام ملت شریف ایران اسلامی شد و فرهنگ ایثار و علاقه‌مندی به ارزش‌ها باید به نسل‌های بعد منتقل شود.