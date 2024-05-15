احمد محمدی راستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آسفالت و بهبود کیفیت معابر شهری یکی از اولویت‌ها و پروژه‌های شاخص تعریف شده در سال جاری توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر رزن است گفت: امسال با توجه به انعقاد قراردادهای انجام شده با حمایت شورای اسلامی شهر، آسفالت ریزی معابر شهر با وسعت بیشتری اجرا می‌شود.

وی افزود: این شهرداری در سال جاری پروژه‌های مختلفی را جهت ساماندهی و بهسازی معابر سطح شهر با اجرای پروژه‌های عمرانی در زمینه‌های آسفالت‌ریزی و لکه گیری روکش آسفالت، پیاده‌روسازی و جدول‌گذاری در دست اقدام دارد.

وی گفت: امسال در نظر داریم تا بیش از ۴۷ هزار متر مربع در سطح شهر رزن آسفالت ریزی معابر را اجرا کنیم.

شهردار رزن اظهار داشت: بیش از ۱۲ خیابان و کوچه در برنامه آسفالت ریزی شهر رزن قرار دارد و همچنین لکه گیری تمامی معابر شهر رزن نیز اجرا می‌شود.

محمدی راستی گفت: اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آسفالت ریزی معابر شهر رزن بیش از ۲۳ میلیارد تومان است.

وی یکی دیگر از اقدامات عمرانی شهر رزن را جدولگذاری کوچه‌ها و خیابان‌های جدیدالحداث و همچنین ترمیم جداول سطح شهر رزن عنوان کرد و افزود: امسال بیش از ۲۰ کوچه و خیابان با طول ۱۴ کیلومتر جدولگذاری انجام خواهد شد.

شهردار رزن اظهار داشت: برای اجرای جدولگذاری معابر شهری هم ۱۳ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

محمدی راستی گفت: عملیات اجرای جدولگذاری معابر شهر آغاز شده و بزودی نیز آسفالت‌ریزی معابر پیش بینی شده اجرا می‌شود.

وی ساخت میدان ورودی شهر رزن از سمت پلیس راه را یکی از پروژه‌های عمرانی شهر رزن عنوان کرد که هم اکنون در مرحله زیرسازی و جدول گذاری است افزود: برای تکمیل آن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که در تلاش هستیم تا فاز اول پروژه را در تابستان به بهره برداری برسانیم.

شهردار رزن اظهار داشت: عملیات اجرایی پارک گل‌ها نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که این پروژه در ۲ هکتار احداث می‌شود.