مهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از گمرک ایران، اظهار داشت: تحقیق و تفحص حق مجلس است و ما از این موضوع استقبال می کنیم.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه اگر در جایی مشکلی وجود دارد باید هویدا شده و با متخلف برخورد شود، افزود: با تحقیق و تفحص مشکلاتی را که صدای ما نمی رسد بگوییم، مجلس خواهد گفت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر هر ایکس ری ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد در حالی که کل اعتبار گمرک در بحث تجهیز، ۳۰۰ میلیارد تومان است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با الکترونیکی کردن گمرکات تصریح کرد: با ۲۷ سازمان مرتبط با تشریفات مربوط به ترخیص کالا، ارتباط الکترونیک یکپارچه داریم که البته نیاز است این یکپارچگی بهتر شود.

میراشرفی ادامه داد: در هوشمندسازی در ابتدای راه هستیم؛ برنامه داریم با اطلاعات خوبی که سامانه ها در اختیار ما می گذارند، بحث هوشمندسازی تجارت را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در قیاس با تجارت دنیا، تجارت پیچیده ای داریم، گفت: باید پیچیدگی تجارت در کشور را کم کنیم؛ به عنوان نمونه، ۳۳ نوع عوارض از کالاهای وارداتی و گاهی صادراتی در حال وصول است؛ ۲۲ سازمان اقدامات مربوط به مجوزهای ترخیص کالا را انجام می دهند؛ ۶۵ معافیت مختلف برای حمایت داریم و ۱۲ رویه گمرکی در گمرکات در حال اجرا است.

رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: در صورت کاهش پیچیدگی، زمینه تسهیل تجارت کشور فراهم می شود و این موضوع به نفع کشور خواهد بود.