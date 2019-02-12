اجرای زیباترین آثار موسیقی در کنسرت ارکستر مجلسی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه صهبائی مدیر ارکستر مجلسی ایران با اشاره به تازه‌ترین جزییات کنسرت پیش روی این مجموعه در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه کنسرت ارکستر مجلسی ایران به رهبری پرفسور منوچهر صهبائی در چارچوب برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر میزبان مخاطبان در تالار وحدت تهران خواهد بود. این در حالی است که برنامه‌ریزی رهبر ارکستر برای انتخاب قطعات به گونه‌ای بوده که بتوانیم رپرتوار متفاوت و کمتر شنیده شده‌ای را برای تماشاگران و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ارائه دهیم.

وی در معرفی قطعات پیش روی این کنسرت گفت: در این برنامه دو قسمت از سوئیت «بیژن و منیژه» اثر استاد حسین دهلوی انتخاب شده است. استاد دهلوی این سوئیت را سال ۱۳۵۰ برای ارکستر بزرگ نوشته و در سال ۱۳۵۶ نیز پنج قسمت آن را برای ارکستر زهی تنظیم کرد. این اثر یکی از کارهای بسیار ارزشمند و تاثیرگذار استاد دهلوی با استفاده از ملودی‌های اصیل ایرانی است که پرفسور صهبائی آن را با ارکسترهای اروپایی اجرا، ضبط و منتشر کرده است. قطعه بعدی که برای این کنسرت در نظر گرفته شده کنسرتو گیتار «آرانخوئز» اثری از خواکین رودریگو آهنگساز اسپانیایی قرن بیستم میلادی با تنظیم برای ارکستر زهی از مهران روحانی و نوازندگی گیتار کلاسیک پدرام فلسفی است . این اثر یکی از زیباترین تصانیف شناخته شده در جهان موسیقی است که در سال ۱۹۳۹ نوشته و در سال ۱۹۴۰ برای اولین بار در شهر بارسلون اجرا شد و از آن پس نیز به عنوان یکی از بهترین و زیباترین کنسرتو برای ساز گیتار معروف شد.

صهبائی ادامه داد: در قسمت دوم کنسرت، اثری به نام «کنسرتو آلاروستیکا» از آنتونیو ویوالدی آهنگساز نامدار ایتالیایی اجرا می‌شود. این کنسرت اثری در سه قسمت کوتاه برای ارکستر زهی است که در برگیرنده فضای بسیار شاد و پرشور بوده و می‌تواند برای مخاطبان جالب توجه باشد. ارکستر مجلسی ایران این برنامه را با اثری از اتورینو رسپیگی آهنگساز اواخر قرن نوزدهم به نام «سوئیت شماره ۳» به پایان می‌رساند. این اثر تشکیل شده از چهار قسمت با ملودی‌های بسیار زییا روی تم‌های آهنگسازان ایتالیایی قرن ۱۷ میلادی برای ساز «لوط» است.

پروفسور منوچهر صهبائی رهبر ارکستر مجلسی ایران هم با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته در این مجموعه برای اجرای یک کنسرت با کیفیت گفت: متاسفانه در ایران موضوع تقویت صدا از کنسرت‌ها در تالار وحدت مرسوم شده است. موضوعی که به طور حتم موسیقی را تخریب کرده و شنونده نمی تواند صدای ساز را طبیعی بشنود. اما در کنسرت‌های ما مطابق معمول هیچ گونه تقویت صدایی مگر در مواردی لازم و بسیار استثنایی برای سازهایی با صدای بسیار ضعیف وجود ندارد زیرا علاقه مندان زیبایی و ظرافت‌های صدای سازها را باید کاملا طبیعی و همانطور که هست بشنوند.

کنسرت ارکستر مجلسی ایرانی به رهبری پرفسور منوچهر صهبائی ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود. در این کنسرت دانیال جورابچی به عنوان کنسرت مایستر و پدرام فلسفی به عنوان سولیست گیتار حضور دارند.