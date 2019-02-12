به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه آغاز سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر پیامی را منتشر کرد.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«انقلاب اسلامی ایران حرکتی بر مبنای خواست و اراده مردم و بر مدار فرهنگ غنی این سرزمین بوده است. مردمی بودن ویژگی برجسته انقلابی است که چهل سال قبل موجب همبستگی و اتحاد همه‌ ایرانیان شد. اهالی فرهنگ و هنر هم دوشادوش مردم نقشی شایسته در انقلاب ایفا کردند و در این میان هنرمندان عرصه موسیقی جلوه‌های مردمی این هنر دیرین را عمق و معنا بخشیدند. هنر موسیقی در همه دوران‌ها پشتوانه‌ای برای حرکت مردم این سرزمین بوده و هنوز هم حال و هوای روزهای انقلاب با سرودها و آواهای انقلابی رنگ ‌و ‌بویی دوچندان می‌گیرد.

برگزاری سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، طراوت و شکوه این رویداد فرهنگی را دوچندان کرده است.

همراهی خانواده بزرگ موسیقی از نام آوران این عرصه تا جوانان جویای نام و امیدهای آینده موسیقی کشور در رویداد امسال از ویژگی‌های ارزشمند جشنواره سی و چهارم است که در کنار ریشه‌های تنومند موسیقی ایرانی، رویش‌های انقلاب را در این عرصه به تصویر می‌کشد. حضور همه گونه‌های موسیقی در کنار یکدیگر رنگین کمانی از اصالت و خلاقیت و توانایی هنرمندان موسیقی کشورمان را پدید آورده است که در جشنواره سی و چهارم به زیبایی هر چه بیشتر رخ نمایی می‌کند.

تردیدی نیست که امکانات و ظرفیت‌های عرصه موسیقی متعلق به همه مناطق، اقوام و گروه‌ها است و از این منظر در جشنواره پیش‌رو به گروه‌های خارج از تهران توجهی ویژه شده است. خوشبختانه پس از چند دوره توقف، امسال جشنواره همزمان در برخی از استان‌های کشور برگزار می‌شود.

به دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره موسیقی فجر درود می فرستم و امیدوارم برگزاری این رویداد موجب ارتقای جایگاه موسیقی فاخر ایرانی و سربلندی هنرمندان کشور عزیزمان شود.»