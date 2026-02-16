معرفی برندگان جوایز اسپیریت ۲۰۲۶؛ «رویاهای قطار» و «نوجوانی» درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چهل و یکمین دوره جوایز ایندی اسپیریت که برای تجلیل از بهترینهای سینما و برنامههای تلویزیونی مستقل اهدا میشود، شب پیش برگزار شد.
در این مراسم جایزه بهترین فیلم مستقل سال به «رویاهای قطار» رسید تا بتواند «روز پیتر هوجار»، «طاعون»، «ببخشید عزیزم» و «بی خواهر و برادر» را پشت سر بگذارد.
جایزه بهترین بازیگر نقش اول هم نصیب رز بیرن برای «اگر پا داشتم، لگدت میزدم» شد تا رقبایی مانند اورت بلانک برای «طاعون»، جوئل اجرتون برای «رویاهای قطار» و ککه پالمر برای «یکی از آن روزها» جا بمانند.
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل هم به نائومی آکی برای «ببخشید عزیزم» رسید.
جایزه بهترین کارگردان را نیز کلینت بنتلی برای «رویاهای قطار» برد و مری برونشتاین برای «اگر پا داشتم، لگدت میزدم»، لوید لی چوی سازنده «لاکی لو»، ایرا ساکس سازنده «روز پیتر هوجار» و اوا ویکتور سازنده «ببخشید عزیزم» را پشت سر گذاشت.
جایزه تهیهکنندگان یا فیلمسازان نوظهور نصیب تونی یانگ شد و جایزه بهترین فیلم بلند اول را هم «لورکر» ساخته الکس راسل به خانه برد.
جایزه «واقعیتر از داستان» که به فیلمسازان نوظهور تعلق میگیرد هم به راجی ساماراسینگه کارگردان «تماس تو دیگران را نامرئی میکند» اهدا شد.
کایو مارتین برای بازی در «طاعون» با جایزه بهترین اجرای غیرمنتظره تجلیل شد و جایزه «کسی برای تماشا» که آن هم به فیلمسازان تازه کار اهدا می شود به تاتی ریبیرو برای کارگردانی «والنتینا» اهدا شد.
جایزه بهترین فیلمبرداری را آدولفو ولوسو برای «رویاهای قطار» به خانه برد و بهترین تدوین نصیب سوفیا سوبرکاسو برای «وصیتنامه آن لی» اهدا شد.
جایزه جان کاساوتس هم به «این جزیره» رسید و جایزه رابرت آلتمن به «پیادهروی طولانی» ساخته فرانسیس لارنس اهدا شد.
جایزه بهترین فیلمنامه را اوا ویکتور برای «ببخشید عزیزم» برد و جایزه بهترین فیلمنامه اول را الکس راسل برای «غارنشین» از آن خود کرد.
«مامور مخفی» فیلم برزیلی ساخته کلبر مندونسا فیلیو عنوان بهترین فیلم بینالمللی را از آن خود کرد و در این مسیر «تمام چیزی که از تو باقی مانده» از فلسطین، اردن، آلمان، قبرس ساخته چرین دابیس، «درباره تبدیل شدن به یک مرغ دریایی» از زامبیا، بریتانیا، ایرلند ساخته رونگانو نیونی، «یک شاعر» از کلمبیا ساخته سیمون مسا سوتو، «صراط» از اسپانیا به کارگردانی الیور لاکس را پشت سر گذاشت.
جایزه بهترین مستند هم به «همسایه بینقص» ساخته گیتا گاندبیر اهدا شد.
در بخش تلویزیون جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن سریال جدید به استیون گراهام برای «نوجوانی» اهدا شد و رقبایی چون ایتن هاوک برای «حقایق» و ست روگن برای «استودیو» را پشت سر گذاشت. در همین حال جایزه بهترین اجرای غیرمنتظره در یک سریال جدید به اوون کوپر برای «نوجوانی» اهدا شد و جایزه بهترین اجرای مکمل در یک سریال جدید هم به ارین دوهرتی برای «نوجوانی» تعلق گرفت.
در حالی که «نوجوانی» جایزه بهترین سریال جدید را برد، «پی وی به مثابه خودش» به عنوان بهترین سریال جدید بدون فیلمنامه یا مستند انتخاب شد.
جایزه بهترین گروه بازیگران در یک سریال جدید هم نصیب «فرمانده جنگ» شد که گروه بازیگرانش شامل چارلی برومبلی، لوسیان بوکانان، کلیف کرتیس، برندون فین، موزس گودز، ته آئو او هینهپهینگا، بنجامین هوتجس، سیوا ایکالئو، کیلا کاهوانوی-پالکا، ماینِی کینیماکا، کاینا ماکوا، جیسون موموآ، تمورا موریسون، ته کوهه توهاکا، جیمز اودوم است.
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