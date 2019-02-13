حذفیات منابع کنکور ۹۸ برای نظام جدید متوسطه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام جدید (۳-۳-۳-۳) اعلام شده است و داوطلبان نیازی به مطالعه این بخش ها برای کنکور ندارند.

ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۹۸ از امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود و تا پنجشنبه دوم اسفند ۹۷ ادامه دارد.

کنکور سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه ۱۳ تیر و جمعه ۱۴ تیر سال ۹۸ برگزار می شود.

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام جدید (۳-۳-۳-۳) در دروس تخصصی گروه علوم و معارف اسلامی