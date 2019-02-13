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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۱

از سوی سازمان سنجش؛

حذفیات منابع کنکور ۹۸ برای نظام جدید متوسطه اعلام شد

حذفیات منابع کنکور ۹۸ برای نظام جدید متوسطه اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام جدید (۳-۳-۳-۳) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام جدید (۳-۳-۳-۳) اعلام شده است و داوطلبان نیازی به مطالعه این بخش ها برای کنکور ندارند.

ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۹۸ از امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود و تا پنجشنبه دوم اسفند ۹۷ ادامه دارد.

کنکور سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه ۱۳ تیر و جمعه ۱۴ تیر سال ۹۸ برگزار می شود.

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام جدید (۳-۳-۳-۳) در دروس تخصصی گروه علوم و معارف اسلامی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ قسمت هایی از کتاب درسی که نباید از آنها سئوال طراحی شود
عربی، زبان قرآن ۱ ۱۱۰۲۰۸ دهم ۹۵

۱- بخش های ستاره دار کتاب درسی (مانند قواعد و تمرینات) که برای مطالعه دانش آموزان است.

۲- کلیه قواعد پاورقی
عربی، زبان قرآن ۲ ۱۱۰۲۰۸ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن ۳ ۱۱۰۲۰۸ دوازدهم ۹۷
کد مطلب 4540807

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