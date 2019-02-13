حذفیات منابع کنکور ۹۸ برای نظام جدید متوسطه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام جدید (۳-۳-۳-۳) اعلام شده است و داوطلبان نیازی به مطالعه این بخش ها برای کنکور ندارند.
ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۹۸ از امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود و تا پنجشنبه دوم اسفند ۹۷ ادامه دارد.
کنکور سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه ۱۳ تیر و جمعه ۱۴ تیر سال ۹۸ برگزار می شود.
فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام جدید (۳-۳-۳-۳) در دروس تخصصی گروه علوم و معارف اسلامی
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تحصیلی
|سال چاپ
|قسمت هایی از کتاب درسی که نباید از آنها سئوال طراحی شود
|عربی، زبان قرآن ۱
|۱۱۰۲۰۸
|دهم
|۹۵
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۱- بخش های ستاره دار کتاب درسی (مانند قواعد و تمرینات) که برای مطالعه دانش آموزان است.
۲- کلیه قواعد پاورقی
|عربی، زبان قرآن ۲
|۱۱۰۲۰۸
|یازدهم
|۹۶
|عربی، زبان قرآن ۳
|۱۱۰۲۰۸
|دوازدهم
|۹۷
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