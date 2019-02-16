به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکماهی می‌شود که با خواسته چندین و چند ساله خودروسازان مبنی بر کنار زدن شورای رقابت و جایگزینی مکانیزم بازار بر تعیین قیمت خودرو، موافقت شده و اگرچه خروج مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو از دست مراجع نظارتی، مورد مخالفت بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران قرار داشت، اما رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن این مخالفت‌ها، همه تلاش خود را به کار بست تا قیمت‌های رسمی خودرو افزایش پیدا کند و خودروسازان به خواسته‌شان برسند.

البته وزیر صنعت وعده داد که با افزایش رسمی قیمت خودرو، خودروسازان تولید خود را سرعت بخشیده و کنترل بازار را به دست می‌گیرند، و اگر هم قرار است سودی از افزایش قیمت خودرو به جیب کسی برود، آن افراد دلالان نباشند و خودروسازان از این افزایش قیمت منتفع شوند. این تمام حمایت وزیر صنعت از خودروسازان نبود، بلکه او تلاش کرد از دولت مصوبه‌ای بگیرد که با حمایت بانک مرکزی ۴ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان به قطعه سازان را بپردازند و چرخه تولید خودرو همچنان به کار خود ادامه دهد.

متاسفانه این حمایت‌های دولتی، فقط به سود خودروسازان و البته دلالان تمام شده و بازار خودرو همچنان آشفته است و قیمت‌های عجیب و غریب آن، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی و خریداران خودرو را متعجب کرده است. به این معنا که طی روزهای گذشته و البته مطابق با طبیعت هر ساله که قیمت خودرو در هفته‌های منتهی به پایان سال رو به افزایش می‌گذارد و افزایش تقاضا، بالا رفتن قیمت را رقم می‌زند، این روزها نیز قیمت خودرو علیرغم وعده های متعدد مسئولان و خودروسازان سیر صعودی به خود گرفته است.

البته سال‌های گذشته، نظارت در بازار وجود داشت و خودروسازان نیز با افزایش عرضه تلاش می‌کردند تا قیمت را در بازار کنترل کنند. اما امسال، علیرغم افزایش رسمی قیمت خودرو در بازار و وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کنترل حاشیه بازار قیمتی انواع خودروهای تولید داخلی، قیمت انواع خودرو هر روز رکورد و شگفتی تازه ای را به ثبت می رساند.

در این میان مشخص نیست سازمان‌ عریض و طویلی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چه نقشی در این آشفته بازار دارد و چه نظارتی بر عرضه خودرو و قیمت‌های آن در برخی نمایندگی‌ها می کند؛ نمایندگی هایی که این روزها خودشان آتش‌بیار افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو شده‌اند. تا پیش از این، همواره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدعی بود که با وجود شورای رقابت، دخالتی در بازار خودرو ندارد، حال هم که شورای رقابت از سر راه دلالان و خودروسازان کنار رفته است، مشخص نیست که متولی نظارت بر این قیمت‌های بی ضابطه و عدم عرضه از سوی خودروسازان و نحوه فروش‌ آنها چه سازمانی است؟

حاشیه قیمت چند ده میلیون تومانی خودروها در بازار

هم اکنون هر دستگاه سمند ال ایکس در نمایندگی خودروسازان ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و در بازار ۷۲ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵SLX در نمایندگی ۴۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان و در بازار ۷۵ میلیون تومان، هر دستگاه پژو پارس اتوماتیک در نمایندگی ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک در نمایندگی ۸۵ میلیون تومان و در بازار ۱۱۷ میلیون تومان است.

همچنین قیمت هر دستگاه دانگ فنگ رینگ آلومنیومی در نمایندگی ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۰ میلیون تومان، سوزوکی ویتارا اتوماتیک در نمایندگی ۲۵۱ میلیون تومان و در بازار ۳۱۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX در نمایندگی ۴۲ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان و در بازار ۶۹ میلیون تومان، پیکاب دوکابین فوتون در نمایندگی ۱۶۳ میلیون تومان و در بازار ۲۱۵ میلیون تومان است.

هر دستگاه پژو پارس ال ایکس در بازار ۹۹ میلیون تومان و هر دستگاه رنو کپچر در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است در حالیکه این دو خودرو در نمایندگی ها عرضه نمی‌شوند، همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ دو در نمایندگی ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان و در بازار ۷۱ میلیون تومان است.

هر دستگاه پژو پارس در نمایندگی ۵۳ میلیون تومان و در بازار ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه سوز در نمایندگی ۴۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و در بازار ۷۲ میلیون تومان، رنو تندرپیکاب در نمایندگی ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در بازار ۸۷ میلیون تومان است. همچنین سمند سورن و وسمند سورن توربو نیز دیگر در نمایندگی ها عرضه نمی شود ولی قیمت آنها به ترتیب در بازار ۸۵ میلیون و ۹۵ میلیون تومان است.

قیمت هر دستگاه دنا پلاس در بازار ۱۲۰ میلیون تومان است که در نمایندگی عرضه نمی شود؛ ضمن اینکه هر دستگاه دنا پلاس توربو نیز در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت خورده است.

همچنین هر دستگاه قیمت پراید ۱۳۱ ای ایکس در نمایندگی ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید۱۵۱ اس ال در نمایندگی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ ای ایکس در نمایندگی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا اس ال در نمایندگی ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۶ میلیون تومان است، ضمن اینکه ساینا دنده‌ای با توقف فروش مواجه شده که در بازار قیمت آن به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت هر دستگاه کوئیک در نمایندگی ۶۹ میلیون تومان و در بازار ۷۴ میلیون تومان و ساینا اتومات نیز در نمایندگی ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان و در بازار ۶۴ میلیون تومان است.