گل گهر یک نیمه تا رسیدن به نیمه نهایی جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر و هوادار در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۹ و در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی با قضاوت وحید کاظمی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان «مارینوس اوزونیدیس» به پایان رسید.

ترکیب گل گهر: محمدرضا اخباری، ابوالفضل رزاق پور، علیرضا علیزاده (۱۱- کارت زرد)، بهنام برزای، امیر جعفری، مسیح زاهدی، سعید سحرخیزان، روبرتو تورس، سامان فلاح، احمد زنده روح و قائم اسلامی خواه

ترکیب هوادار: آرشا شکوری، امین پورعلی، مرتضی منصوری، مجتبی لطفی (۱۱- سبحان پسندیده)، ادریس رحمانی، سیدمحمد میری، محسن سفیدچقایی، بابک مرادی، محمد عباسی، یونس شاکری، امیرحسین بهادر

بازیکنان گل گهر بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۸ ضربه آزاد برای این تیم شکل گرفت که «روبرتو تورس» توپ را به سمت دروازه ارسال کرد که با ضربه سر احمدرضا زنده روح همراه شد و این بازیکن توانست گل اول بازی را برای گل گهر وارد دروازه هوادار کند.

در دقیقه ۱۱ بازی، مجتبی لطفی به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد و سبحان پسندیده جای او را در ترکیب هوادار گرفت.

پس از گلزنی تیم گل گهر بازی آرام دنبال شد و هر دو تیم موقعیت‌هایی را روی دروازه‌ها ایجاد کردند اما گلی به همراه نداشت. در دقیقه ۲۹ امیرحسین بهادر صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با واکنش محمدرضا اخباری به کرنر رفت.

در دقیقه ۳۲ هم از سمت چپ بازیکنان گل گهر ضد حمله‌ای را روی دروازه هوادار ایجاد کردند که با ضربه سر خطرناک قائم اسلامی خواه همراه شد.