به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی با تبریک ورود نظام مقدس جمهوری اسلامی به دهه پنجم عمر خود اظهار داشت: بحمدالله با تلاش متخصصان متعهد و توانمند سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، زیردریایی پیشرفته «فاتح» پس از موفقیت در انجام تست های نهایی، به زودی به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران الحاق می شود.

وی با بیان اینکه فاتح به عنوان نخستین زیردریایی کلاس نیمه سنگین ایران دارای ویژگی های منحصربه فردی است، افزود: زیر دریایی فاتح کاملا بومی بوده و از صفر تا صد آن توسط متخصصان توانمند صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و از فناوری‌های روز دنیا برخوردار است.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه فاتح به عنوان نخستین زیردریایی نیمه سنگین ایران ویژگی های برجسته‌ای دارد تصریح کرد: زیردریایی فاتح از سامانه های سوناری، رانش الکتریکی، مدیریت نبرد ترکیبی، سامانه هدایت موشک زیر سطح به سطح، هدایت اژدر، جنگ های الکترونیکی و مخابراتی، سامانه مخابراتی امن و یکپارچه و ده ها سامانه مدرن دیگر برخوردار است که به نوبه خود موجبات افزایش قدرت دفاعی و آفندی نیروی دریای راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را فراهم می کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: وزارت دفاع با محوریت سازمان صنایع دریایی آمادگی دارد در راستای انجام مأموریت‌های خطیر نیروهای مقتدر دریایی جمهوری اسلامی اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نسبت به طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته دریایی، انواع شناورهای تندرو، سطحی، زیر سطحی و اثر سطحی با آخرین فناوری‌های روز دنیا اقدام نماید.

وزیر دفاع با بیان اینکه ساخت زیر دریایی مدرن به دست متخصصین صنعت دفاعی حاکی از بلوغ و تعمیق روحیه خود باوری، خوداتکایی و مدیریت جهادی در تلاشگران عرصه علم و صنعت دفاعی کشور است، گفت: بر این باوریم که صنعت دفاعی از مولفه های اصلی استقلال کشور و ضامن امنیت و ثبات آن وعقبه راهبردی نیروهای مسلح است و خداوند متعال را شاکریم که نیروهای مسلح کشورمان امروز با داشتن نیروهای مؤمن، انقلابی و مجاهد تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و حمایت های راهگشای دولت خدمتگزار با تجهیزات به روز وهوشمند، متناسب با تهدیدات به خوبی می توانند از حدود و ثغور جمهوری اسلامی ایران و ارزش های والای انقلاب که ثمره خون پاک هزاران شهید سبکبال است، دفاع کنند.