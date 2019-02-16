نمایش ابعاد بحرانی کمبود آب با نگاه جشنواره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین شاهرودی داور چهارمین جشنواره ملی «عکس آب»، هر حرکت جمعی و گروهی را که به ارتقای جامعه عکاسی کمک کند، دارای تأثیر مثبت خواند و گفت: جشنواره ها از آن جا که با هدف کمک به توسعۀ عکاسی و ارتقای سواد عکاسان و دیده شدن آثار آن ها در میان جامعه برگزار می شوند، مفید هستند و با برگزاری آن ها موافقم. البته باید برگزاری هر گونه جشنواره، مسابقه و سوگوارۀ عکاسی به صورت هدفمند و با برنامه انجام شود تا شاهد موفقیت آن باشیم.

وی از رویکرد بعضی جشنواره ها که صرفاً برای ارائه گزارش و عملکرد مدیران اجرا می شوند، گلایه و اظهار کرد: به نظرم تا وقتی یک جشنواره از شورای سیاستگذاری مسلط به موضوع و هنر عکاسی برخوردار نباشد و قدرت انتقال دغدغه های خود را به عکاسان نداشته باشد، نمی توان انتظار تأثیر چشمگیری داشت. موضوعی که امروزه در خیلی از جشنواره ها به خاطر فقدان این مورد شاهد آن هستیم که جز هزینه های بیهوده برای بیت المال، هیچ فایدۀ دیگری ندارد.

داور جشنواره ملی «عکس آب»، کار ارزیابی آثار جشنواره ها را کاملاً تخصصی و گروهی خواند که جز با مشورت و تبادل آرا محقق نمی شود و بیان کرد: بارها در جلسات داوری در مورد عکسی بحث شده است و با تکیه به دانش، سلیقه، تجربه و نگاه شخصی مطالبی بیان شده است که شاید توسط داور دیگری مورد تأیید نبوده است و در این خصوص با تبادل نظر گاهاً می توان نگاه ها را به هم نزدیک کرد و در آخر به یک تصمیم واحدی رسید.

شاهرودی در پایان به مسأله کم آبی در جامعه اشاره کرد و توجه بیش از پیش جامعه عکاسان را به آن خواستار شد و گفت: امیدوارم با استمرار این جشنواره در سال های آتی و نگاه حرفه ای به آثار رسیده، باعث شود تا این مسأله اجتماعی که زندگی انسان های یک کشور به آن پیوند خورده است به گونه ای متفاوت نمایش داده شود و با تولید عکس های امیدبخش بتوان ابعاد مهمی از موضوع را به برنامه ریزان و مردم گوشزد کرد تا برای آن تصمیم گیری های بهتری صورت گیرد.