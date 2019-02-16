«کفایت مذاکرات» درباره پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت رای نیاورد

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی لایحه پالرمو، اظهار داشت: جلسه امروز هیچ مصوبه‌ای نداشت و از آنجا که فرصت برای اظهار نظر اعضا کافی نبود، بررسی دستور جلسه که پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی پالرمو است به جلسه دیگر موکول شد.

وی ادامه داد: تعداد کثیری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد صحبت کردن در رابطه با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را داشتند که به همه آنها نوبت صحبت کردن نرسید و از آنجا که موضوع اهمیت دارد، «کفایت مذاکرات» رای نیاورد و مقرر شد جلسه بررسی‌ها تمدید شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا عدم حضور رئیس جمهور در جلسه مورد اعتراض دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت یا خیر؟ بیان کرد: رئیس جمهور هم مانند سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در این دوره در هیچ کدام از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نداشته است.

توکلی خاطرنشان کرد: از آنجایی که پیوستن ایران به پالرمو مهم است و به معیشت مردم ارتباط دارد به نظرم با پذیرش این لایحه وضع معیشت مردم سخت‌تر می شود و من سعی می‌کنم از موافقت با قوانینی که وضع مردم را سخت کند، اجتناب کنم.