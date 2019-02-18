نادر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص عملکرد پرسپولیس در دیدارهای قبلی و اهمیت پیروزی این تیم در دیدار با پدیده مشهد در جام حذفی فوتبال کشور گفت: پرسپولیس خیلی خوب بازی می کند. این تیم فلسفه کادرفنی را در زمین مسابقه اجرا می کند. برانکو ایوانکوویچ هم شناخت کاملی از بازیکنان خودش و همچنین شرایط سایر تیم ها پیدا کرده است تا این تیم با اعتماد به نفس بیشتری نسبت به گذشته وارد زمین شود.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره حضور بازیکنان جدید در این تیم افزود: بازیکنانی مثل مهدی ترابی عملکرد فنی قابل قبولی دارند. به هرحال آنها برای بروز توانایی های خود در قالب تاکتیک های برانکو نیاز به زمان دارند. پرسپولیس می تواند در بازی هایش پیروز شده و به موفقیت برسد.

دروازه بان اسبق پرسپولیس درباره عملکرد علیرضا بیرانوند در درون دروازه سرخپوشان اظهار داشت: او عملکرد خوبی داشته است. فکر می کنم در نیم فصل اول یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس بود.

وی در ادامه راجع به احتمال لژیونر شدن این دروازه بان افزود: بیرانوند باید هرچه زودتر تصمیم خودش را بگیرد. او اگر بتواند زودتر تصمیم بگیرد، تمرکزش را هم از دست نمی دهد.

باقری در پایان درباره احتمال سومین قهرمانی متوالی پرسپولیس در لیگ برتر افزود: این تیم در هر سه جام مدعی اصلی است. تجربه پرسپولیس در آسیا هم کامل شده است و آنها می توانند به این موفقیت برسند. اگر پرسپولیس با توجه به بضاعت فعلی اش قهرمان نشود جای تعجب دارد.