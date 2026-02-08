ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با ملوان/ پاداش اوسمار به یک جوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در چارچوب رقابتهای هفته بیستم لیگ برتر میهمان ملوان بندرانزلی است؛ مسابقهای که برای سرخها اهمیت ویژهای دارد چرا که سه امتیاز آن میتواند این تیم را به صدر جدول برساند.
شاگردان اوسمار ویهرا که هفته گذشته موفق شدند در ورزشگاه پاس با یک نمایش برتر، چادرملو را شکست دهند حالا با روحیهای بالا راهی انزلی شدهاند و بهدنبال ادامه روند پیروزیهای خود هستند.
پرسپولیس در شرایطی به مصاف ملوان میرود که رقابت در بالای جدول به اوج خود رسیده و کوچکترین لغزشی میتواند معادلات قهرمانی را تغییر دهد.
اوسمار ویهرا که طی هفتههای اخیر بهدلیل مصدومیتها و شرایط مختلف ناچار به تغییرات متعدد در ترکیب تیمش شده بود، اینبار تصمیم گرفته با حفظ ثبات از ترکیب اصلی خود استفاده کند.
سرمربی برزیلی پرسپولیس بهویژه پس از عملکرد قابلتوجه امیرحسین محمودی، بازیکن جوان و گلزن تیمش، بار دیگر قصد دارد به او میدان دهد و این بازیکن را بهعنوان یکی از مهرههای تأثیرگذار در ترکیب اصلی قرار دهد.
بر همین اساس، ترکیب احتمالی پرسپولیس در دیدار امروز مقابل ملوان به شرح زیر خواهد بود:
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانیزادگان، میلاد محمدی، دنیل گرا، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، امیرحسین محمودی، ایگور سرگیف و علی علیپور.
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