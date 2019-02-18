اعتصاب پرسپولیسی ها لغو شد/ سرخپوشان وعده گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان پرسپولیس از پرداختی های مالی باشگاه پرسپولیس در فصل جاری رقابت های لیگ برتر راضی نیستند. آنها معتقدند حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل قبلی این باشگاه تنها در پرداخت پاداش ها موفق بوده است و مبالغ مربوط به قراردادهای بازیکنان را در دستور کار خود قرار نداده بود.

موضوعی که بازیکنان پرسپولیس معتقدند در دوران مدیریت ایرج عرب نیز در حال رخ دادن است.

از این رو شاگردان برانکو ایوانکوویچ قصد داشتند پس از بازی امروز پرسپولیس و پدیده مشهد رسما درباره این موضوع اظهارنظر کرده و تمرین ریکاوری فردای خود را نیز تحریم کنند.

با این حال قول مساعد ایرج عرب سرپرست باشگاه مبنی بر حل و فصل سریع مشکلات مالی پرسپولیس سبب شد تا اعتصاب سرخپوشان لغو شود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی به مصاف پدیده مشهد می رود.